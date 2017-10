Barcelona /Madrid Puigdemont ruft zum demokratischen Widerstand gegen Madrid auf

In einer Fernsehansprache am Samstagnachmittag rief der abgesetzte katalanische Regierungschef Carles Puigdemont zum Widerstand mit demokratischen Mitteln auf.

Der von der Zentralregierung in Madrid abgesetzte katalanische Regierungschef Carles Puigdemont hat seine Landsleute zum „demokratischen Widerstand“ gegen die Zwangsverwaltung aufgerufen. In einer Fernsehansprache am Samstagnachmittag versicherte Puigdemont ferner, er werde weiter für den Aufbau eines „freien Landes“ arbeiten. Es war das erste Mal seit seiner Absetzung in Folge der katalanischen Unabhängigkeitserklärung am Freitag, dass sich der Politiker äußerte.

Madrid setzt katalanischen Polizeichef offiziell ab

Zuvor hatte die Regierung in Madrid den katalanischen Polizeichef offiziell für abgesetzt erklärt. Josep Lluis Trapero wurde von seinen Aufgaben entbunden, wie am Samstagmorgen im Amtsblatt der Regierung bekannt gegeben wurde. Die angekündigte Maßnahme steht im Zusammenhang mit der von Madrid im Streit um die katalanischen Unabhängigkeitsbestrebungen eingeleiteten Zwangsverwaltung Kataloniens. Am Freitag hatte der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy die Regionalregierung für abgesetzt und das Parlament in Barcelona für aufgelöst erklärt. Zuvor hatte der Senat in Madrid ihn dazu ermächtigt, nachdem das Parlament in Barcelona die Unabhängigkeit erklärt hatte. Zu den von Rajoy angekündigten Maßnahmen gehören neben der Absetzung des Traperos, die der katalanischen Regierungsvertreter in Madrid und Brüssel sowie die Schließung der katalanischen Vertretungen weltweit, ausgenommen in Brüssel.

Am Freitag wurde bereits der Verwaltungschef der Regionalpolizei Mossos d'Esquadra abgesetzt. Die spanische Generalstaatsanwaltschaft kündigte zudem ein Verfahren gegen den katalonischen Regionalpräsidenten Carles Puigdemont wegen „Rebellion“ an. Die Behörde will in der kommenden Woche Anklage gegen Puigdemont erheben. Auf „Rebellion“ steht im spanischen Recht eine Höchststrafe von 30 Jahren Haft. Am Samstag wollte die spanische Vizeministerpräsidentin Soraya Saenz de Santamaria in Madrid mit den Staatssekretären beraten, die nun die Regierung in der bislang halbautonomen Region übernehmen sollen. Mit Spannung wird erwartet, ob die Beamten der Region den Vorgaben aus Madrid folgen oder sich ihnen verweigern.

Schweigen aufseiten der abgesetzten Katalanen

Die abgesetzte katalanische Regierung hatte sich am Samstag zunächst in Schweigen gehüllt. Weder der bisherige Regierungschef Carles Puigdemont noch sein Vize Oriol Junqueras hatten sich bis zum Samstagmittag öffentlich zur offiziellen Übernahme der katalanischen Amtsgeschäfte durch Madrid geäußert. Die meisten Tweets von Vertretern des katalanischen Regierungsbündnisses JxSí („Gemeinsam fürs Ja“) oder der linksradikalen CUP endeten am Vortag mit Jubel über die Zustimmung des katalanischen Parlaments für einen Prozess zur Loslösung von Spanien und zur Gründung eines unabhängigen Staates. Tausende auf den Straßen hatten dies als Unabhängigkeitserklärung gefeiert.

Kurz nach der Abstimmung in Barcelona hatte der spanische Senat am Freitag mit der Billigung des nie zuvor angewandten Verfassungsartikels 155 den Weg für die Entmachtung der Regierung und für Neuwahlen am 21. Dezember freigemacht. Der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy hatte die Amtsgeschäfte des abgesetzten katalanischen Regierungschefs Carles Puigdemont am frühen Samstag übernommen. Vizeregierungschefin Soraya Sáenz de Santamaría wurde nach Informationen der Zeitung „El Pais“ mit der Übernahme der Verantwortung für die täglichen Amtsgeschäfte betraut. Sie hat offiziell den Posten des abgesetzten katalanischen Vizes Oriol Junqueras übernommen. Insgesamt mussten 150 Mitarbeiter der Regionalregierung gehen.

Die Krise um Katalonien hatte sich in den vergangenen Wochen dramatisch zugespitzt. Puigdemont sah sich in seinem Vorgehen durch das katalanische Referendum vom 1. Oktober bestärkt. Bei dem von Madrid verbotenen und mit massiver Polizeigewalt behinderten Volksentscheid hatten 90 Prozent der Teilnehmer für eine Unabhängigkeit von Spanien gestimmt. Allerdings nahmen nur 43 Prozent der Wahlberechtigten an dem vom spanischen Verfassungsgericht für illegal erklärten Referendum teil.