Die Polizei wollte mit mehr als 15.000 Einsatzkräften für Ruhe und Sicherheit sorgen, wenn sich am Freitag und Samstag die Staats- und Regierungschefs der 20 großen Industrie- und Schwellenländer in Hamburg zum G20-Gipfel treffen.Schon vor dem Gipfel kam es seit Anfang der Woche immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei. In der Nacht zu Freitag gab es zahlreiche Verletzte und auch danach weitere Tumulte. In unserem Newsblog halten wir Sie über den Gipfel und alles, was in seinem Umfeld passiert, auf dem Laufenden.