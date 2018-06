Wiesbaden Polizei: Verdächtiger im Fall Susanna festgenommen

Es ist traurige Gewissheit: Die 14-jährige Susanna ist tot. Nun sucht die Polizei dringend nach einem 20-Jährigen, ein zweiter Tatverdächtiger wurde festgenommen.

Die in Wiesbaden vermisste Jugendliche Susanna ist einem Verbrechen zum Opfer gefallen. Bei der am Mittwoch entdeckten Leiche handele es sich um die sterblichen Überreste der 14-Jährigen aus Mainz, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag in Wiesbaden. Verdächtigt werden zwei Männer. Ein 35-Jähriger wurde festgenommen.

Verdächtiger soll mit Familie geflohen sein

Die Polizei fahndet nun noch nach einem 20 Jahre alten Flüchtling aus dem Irak. Ali B. steht unter Verdacht, mit dem Verschwinden der Jugendlichen in Verbindung zu stehen. Das Fahndungsbild der Polizei zeigt einen jungen Mann mit Dreitagebart, der Jeans und eine weiße Jacke trägt. Er sei vermutlich am vergangenen Donnerstag mit seiner gesamten Familie überhastet abgereist. Das sagte der Präsident des Polizeipräsidiums Westhessen, Stefan Müller, am Donnerstag in Wiesbaden. Die Familie aus Vater, Mutter und sechs Kindern lebte nach Angaben der Ermittler zuletzt in einer Flüchtlingsunterkunft in Wiesbaden-Erbenheim.

Polizei spricht von Sexual- und Gewaltdelikt

Die 14-jährige Susanna war am 22. Mai als vermisst gemeldet worden. Sie war mit Freunden in der Wiesbadener Innenstadt unterwegs gewesen und abends nicht wie abgesprochen nach Hause zurückgekehrt. Bei der Polizei gingen daraufhin mehrere Zeugenhinweise ein, die auf ein Verbrechen hindeuteten.

Nach längerer Suche fand die Polizei dann am Mittwochnachmittag in einem schwer zugänglichen Gelände bei Wiesbaden-Erbenheim eine weibliche Leiche. In der Umgebung des Ortes hatten die Beamten schon in den Tagen zuvor nach der vermissten Jugendlichen gesucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde Susanna Opfer eines Sexual- und Gewalddelikts, wie der Wiesbadener Oberstaatsanwalt Oliver Kuhn am Donnerstag mitteilte. Sie starb nach Angaben des Leitenden Oberstaatsanwalts Achim Thoma durch Gewalt gegen den Hals.