Politik Petry will über Zeitpunkt ihres Parteiaustritts selbst entscheiden

Zwei Tage nach dem Wahlerfolg der AfD ist die neue Fraktion im Bundestag zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammengekommen. Es fehlte allerdings die Parteivorsitzende Frauke Petry.

Petry ist seit Mitte 2015 AfD-Bundesvorsitzende

Nach ihrem Rücktritt als sächsische AfD-Fraktionschefin will sich Frauke Petry bei der Frage des Parteiaustritts nicht unter Druck setzen lassen. „Über den Zeitpunkt entscheide ich selbst“, sagte Petry am Dienstag der „Sächsischen Zeitung“. Sie habe sich die Frage gestellt, unter welchen Bedingungen sie weiter an der AfD-Spitze bleiben wolle. Dafür brauche es einen „Bundesvorstand, der sehr viel entschiedener agiert als der aktuelle“, sagte sie. Auch in den Ländern seien solche Vorstände nötig. Sie müssten dafür sorgen, „den Narrensaum zum Austritt zu bewegen oder auszuschließen“.Das sehe sie jedoch nicht. Petry ließ offen, ob sie ein neues Bündnis oder eine neue Partei gründen wolle. Sie deutete dem Bericht zufolge an, dass in den kommenden Tagen weitere AfD-Politiker ihrem Beispiel folgen könnten. In Sachsen gaben am Dienstag auch der Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion, Uwe Wurlitzer, und Fraktionsvizechefin Kirsten Muster ihre Ämter ab. In Nordrhein-Westfalen kündigte der bisherige Landes- und Fraktionschef Pretzell am Dienstag seinen Austritt aus der AfD an. Mit ihm will auch Vizefraktionschef Alexander Langguth gehen. Beide wollen ihr Mandat im Landtag als parteilose Abgeordnete ausüben.Am Montag hatte Petry, die bei der Bundestagswahl in Sachsen ein Direktmandat gewonnen hatte, mitgeteilt, dass sie der neuen AfD-Bundestagsfraktion nicht angehören und als fraktionslose Einzelabgeordnete im Bundestag sitzen werde. Auf dem Essener Parteitag setzte sie sich gegen Parteigründer Bernd Lucke durch, was zur Spaltung der AfD führte. Petry bildet seitdem gemeinsam mit Jörg Meuthen eine Doppelspitze.Meuthen wurde jedoch schnell zu einem ihrer härtesten Gegner. Nach bisherigen Plänen kommt die AfD Anfang Dezember zu einem Bundesparteitag zusammen, auf dem auch die Parteispitze neu gewählt werden soll.