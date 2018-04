Seoul Nordkorea verkündet Aussetzung von Atom- und Raketentests

Vor den geplanten Gipfeltreffen mit Südkorea und den USA hat Nordkorea die Aussetzung seiner Atom- und Raketentests verkündet. Wie die Staatsmedien am Samstag meldeten, teilte Machthaber Kim Jong Un die Entscheidung bei einer Sitzung des Zentralkomitees der Arbeiterpartei mit.

Er kündigte zudem die Schließung einer Atomtestanlage an. Während die USA und Südkorea die Ankündigung begrüßten, reagierte Japan verhalten.

Ab dem 21. April werde Nordkorea seine Atomtests und den Abschuss von Interkontinentalraketen einstellen, meldete die Nachrichtenagentur KCNA. „Der Norden wird eine Atomtestanlage im Norden des Landes schließen, um seinen Willen zu demonstrieren, die Atomtests auszusetzen.“ Demnach handelt es sich um das Testgelände in Punggye Ri. Kim sagte laut KCNA, Nordkorea habe erfolgreich Atomwaffen entwickelt. Die Atomtestanlage habe damit „ihre Aufgabe erfüllt“. Nordkorea sei nun ein mächtiges Land, „die gesamte Partei und das gesamte Land sollten sich nun auf die Entwicklung der sozialistischen Wirtschaft konzentrieren“, sagte er. Dies sei die neue Strategie der Partei.

Zuvor war die Doktrin gewesen, Militär und Wirtschaft zeitgleich zu entwickeln. Nordkorea hatte in den vergangenen Jahren sein Atom- und Raketenprogramm massiv vorangetrieben und damit gegen UN-Resolutionen verstoßen. Die UNO, die USA, die EU und andere hatten mehrfach Sanktionen gegen Nordkorea verhängt, sogar das Verhältnis zum wichtigsten Verbündeten China kühlte sich deutlich ab. Im vergangenen Jahr nahm Nordkorea seinen sechsten und bislang stärksten Atomtest vor und testete zudem Raketen, die US-Staatsgebiet treffen könnten. Seit November gab es keine Tests mehr. Zu Jahresbeginn setzte schließlich diplomatisches Tauwetter zwischen Nord- und Südkorea ein. Als jüngsten Schritt der Annäherung schalteten die Nachbarstaaten am Freitag eine direkte Telefonverbindung zwischen ihren Staatschefs frei.

Am Freitag kommender Woche wollen Südkoreas Präsident Moon Jae In und Nordkoreas Machthaber Kim in der entmilitarisierten Zone zwischen beiden Ländern zu einem historischen Gipfeltreffen zusammenkommen. Ende Mai oder Anfang Juni ist dann ein Treffen Kims mit US-Präsident Donald Trump geplant.

Amerika ist zufrieden, Japan reagiert verhalten

US-Präsident Donald Trump reagierte umgehend auf die Ankündigungen aus Nordkorea. „Das ist eine sehr gute Nachricht für Nordkorea und die Welt“, schrieb der US-Präsident im Kurzbotschaftendienst Twitter. Er freue sich auf das gemeinsame Treffen mit Kim. In Seoul sagte eine Sprecherin von Präsident Moon, Nordkoreas Entscheidung sei ein „bedeutender Fortschritt für die nukleare Abrüstung der koreanischen Halbinsel“. Sie werde sich „sehr positiv“ auf die Atmosphäre der geplanten Gipfeltreffen auswirken. Japans Regierung reagierte zurückhaltend auf die Ankündigung aus Pjöngjang. Regierungschef Shinzo Abe begrüßte zwar den „Schritt nach vorn“, kündigte aber an, „genau“ zu beobachten, ob nachweisbar alle Raketen- und Atomwaffenentwicklungen eingestellt würden. Zuvor hatte sein Verteidigungsminister Itsunori Onodera erklärt, Japan könne „nicht zufrieden sein“, weil Nordkorea in der Ankündigung nicht seine Kurz- und Mittelstreckenraketen erwähnt habe.

Trump und Kim hatten sich im vergangenen Jahr noch gegenseitig mit heftigen Verbalattacken und Drohungen überzogen. Die durch die Olympischen Winterspiele im südkoreanischen Pyeongchang ins Rollen gekommene Annäherung zwischen Nord- und Südkorea wirkte sich jedoch auch mäßigend auf das Verhältnis zwischen Trump und Kim aus. Der US-Präsident betonte aber immer wieder, weiter Druck auszuüben, damit Nordkorea Schritte zur Abrüstung einleitet. Am Mittwoch drohte er, das Treffen mit Kim abzubrechen, sollte es „nicht ergiebig sein“.

China äußert sich positiv zur Ankündigung Nordkoreas

China hat die Aussetzung der Atom- und Raketentests durch Nordkorea begrüßt. Der Sprecher des Außenministeriums, Lu Kang, sagte am Samstag in Peking, die Entscheidung werde helfen, die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel abzubauen. Auch würden die Denuklearisierung und eine politische Lösung damit vorangebracht.

„Es ist zu hoffen, dass alle betroffenen Parteien sich in die gleiche Richtung bewegen und konkrete Schritte ergreifen, um nötige Bemühungen zu unternehmen, anhaltenden Frieden und gemeinsame Entwicklung in der Region zu erreichen.“ China werde Nordkorea durch Konsultationen mit allen Parteien unterstützen, um ihren Sorgen zu begegnen und die Beziehungen untereinander zu verbessern.

China wünsche Nordkorea Fortschritte bei der Entwicklung seiner Wirtschaft und der Anhebung des Lebensstandards, sagte der Sprecher ferner unter Hinweis auf die Pläne von Machthaber Kim Jong Un, sich jetzt auf den Aufbau der Wirtschaft zu konzentrieren.

Auch die EU begrüßt Nordkoreas Verzicht auf ein Atomprogramm

Die Europäische Union hat den von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un verkündeten vorläufigen Verzicht auf Atom- und Raketentests begrüßt. Diese Entscheidung sei ein "seit langem erwarteter, positiver Schritt", erklärte die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini am Samstag in Brüssel. Die Ankündigung des nordkoreanischen Machthabers sei zudem ein Zeichen dafür, dass dieser gewillt sei, "seine internationalen Verpflichtungen" zu respektieren und sich den Resolutionen des UN-Sicherheitsrates zu beugen.