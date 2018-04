vor 15 Stunden AFP Politik Nord- und Südkorea wollen eine atomwaffenfreie koreanische Halbinsel durch Denuklearisierung. Aber was bedeutet das und wer hat eigentlich welche Atomwaffen?

"Durch eine vollständige Denuklearisierung eine atomwaffenfreie koreanische Halbinsel zu verwirklichen" - auf dieses Ziel haben sich die Staatschefs von Nord- und Südkorea, Kim Jong Un und Moon Jae In, am Freitag bei ihrem historischen Gipfeltreffen verständigt. Doch vor dem in den kommenden Wochen erwarteten Gipfel zwischen Kim und US-Präsident Donald Trump ist unklar, was genau unter Denuklearisierung zu verstehen ist. Eine Übersicht.