Brüssel Nato stellt sich hinter Angriffe in Syrien

Nato stellt sich hinter Angriffe in Syrien

Gesandte des NATO-Bündnisses trafen sich am Samstag in einer Sondersitzung und wurden von den USA, Großbritannien und Frankreich über den Militärschlag gegen Syrien informiert.

Die Nato steht geschlossen hinter den Angriffen der USA, Frankreichs und Großbritanniens in Syrien. Dies sagte Generalsekretär Jens Stoltenberg am Samstag nach einer Sondersitzung des Nordatlantikrats in Brüssel. Sämtliche Nato-Staaten hätten dabei ihre volle Unterstützung zum Ausdruck gebracht, sagte er. Der Einsatz von Chemiewaffen sei verboten, barbarisch und dürfe nicht ungestraft bleiben.

Der Nordatlantikrat ist das wichtigste Entscheidungsgremium des Bündnisses. Er trifft sich in der Regel einmal pro Woche auf Ebene der Botschafter und etwa halbjährlich auf Ebene der Außen- und Verteidigungsminister.

Die USA, Frankreich und Großbritannien hatten zuvor als Vergeltung für einen mutmaßlichen Giftgaseinsatz Ziele in Syrien angegriffen. Sie reagierten damit auf den vermuteten Einsatz chemischer Waffen in der Stadt Duma, für den der Westen die syrische Regierung unter Präsident Baschar al-Assad verantwortlich macht.

Die USA, Frankreich und Großbritannien hätten eine Menge Informationen vorgelegt, sagte Stoltenberg weiter. „Wir haben keinen Grund, an ihren Einschätzungen zu zweifeln.“

„Die Attacken haben die Fähigkeiten des syrischen Regimes zu weiteren Chemiewaffenangriffen deutlich reduziert“, meinte er zudem. „Sie waren sehr gezielt und maßvoll.“

Mit Blick auf die Ermittlungen der Experten der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen (OPCW) zum mutmaßlichen Giftgasangriff im Osten der syrischen Hauptstadt Damaskus sagte Stoltenberg, sie könnten nur feststellen, dass Chemiewaffen eingesetzt worden seien, nicht aber, wer dahinter stecke.

Da Russland im UN-Sicherheitsrat zuvor unabhängige Ermittlungen in Syrien blockiert habe, habe es für die Nato-Staaten keine andere Möglichkeit mehr gegeben.