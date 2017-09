vor 1 Stunde AFP / dpa Berlin Nahles mit großer Mehrheit an SPD-Fraktionsspitze gewählt

Die bisherige Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles ist zur neuen Vorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion gewählt worden.

Andrea Nahles hat nach ihrer Wahl zur SPD-Fraktionsvorsitzenden im Bundestag neue Akzente angekündigt. „Das ist für mich auch der Beginn eines Erneuerungsprozesses“, sagte die bisherige Arbeitsministerin. Von diesem Amt zog sie sich umgehend zurück, Familienministerin Katarina Barley soll das Ressort vorläufig mit übernehmen.



Für Nahles stimmten in der konstituierenden Sitzung der neuen SPD-Fraktion 137 SPD-Abgeordnete. Es gab es 14 Nein-Stimmen und eine Enthaltung. Die dem linken Parteiflügel zugerechnete Nahles bedankte sich für das Vertrauen. „Das ist ein Tag, der mich sehr glücklich macht“, sagte sie nach ihrer Wahl. Nahles löst auf Vorschlag von SPD-Chef Martin Schulz den bisherigen Fraktionschef Thomas Oppermann ab, der auf eine neue Kandidatur verzichtet hatte.







Oppermann wertete die Zustimmung für Nahles von gut 90 Prozent als „kraftvollen Start in die Opposition“. Als neuer Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Fraktion wurde der Finanzexperte und bisherige SPD-Fraktionsvize Carsten Schneider gewählt. Für Schneider stimmten 117 Abgeordnete bei 22 Gegenstimmen und 13 Enthaltungen, laut SPD eine Zustimmungsrate von 77 Prozent.



Schneider wird zum rechten Flügel der Sozialdemokraten gezählt. Sein Amt hatte bisher Christine Lambrecht inne. Zwischenzeitlich war als Parlamentsgeschäftsführer auch der jetzige SPD-Generalsekretär Hubertus Heil im Gespräch gewesen. Einige SPD-Abgeordnete hatten in den vergangenen Tagen kritisiert, dass Schulz mit Personalvorschlägen vorgeprescht war, ohne zuvor mit den Abgeordneten zu sprechen.