San Francisco Nächster Rückschlag für Trump: Schutzstatus für junge Einwanderer muss weiter gewährt werden

Nächster Rückschlag für Trump: Schutzstatus für junge Einwanderer muss weiter gewährt werden

Ein US-Gericht hat die Aberkennung des Schutzstatus für Einwanderer, die als Kinder illegal ins Land gekommen sind, für rechtswidrig erklärt. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump müsse das sogenannte Daca-Dekret Deferred Action for Childhood Arrivals wieder in Kraft setzen, verfügte Richter William Alsupin San Francisco am Dienstag (Ortszeit) in einer 49-seitigen Entscheidung.