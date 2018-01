Politik Nach dem Grünen-Parteitag in Hannover: Das sagen Delegierte aus unserer Region

Rund 800 Delegierte nahmen am Parteitag der Grünen teil. Wie haben die Vertreter der Region Bodensee/Schwarzwald/Hochrhein den Neustart in Hannver erlebt? SÜDKURIER-Politikchef Dieter Löffler hat sie nach Eindrücken und Einschätzungen gefragt.

Andrea Dix, 55, Öhningen, Kreisverband Konstanz: Mich beeindruckt, aus welchem vielfältigen Spektrum wir die führenden Persönlichkeiten zusammenstellen können, die wir für die immensen Herausforderungen unserer Zeit so dringend benötigen: der Klimawende, der Agrarwende und dem Zusammenhalt der Gesellschaften in Europa und der Welt.

Evelyn Thies, Konstanz: Für mich war es ein sehr erfolgreicher Parteitag. Unsere grünen Politiker wirkten – sicherlich gestärkt durch die intensiven Jamaika-Verhandlungen – selbstbewusst und kompetent. Allgemein war neuer Schwung spürbar und die Bereitschaft, unsere Themen noch stärker in Gesellschaft und Politik einzubringen. Mir gefiel, dass unterschiedliche Standpunkte bei uns Grünen jetzt eher als positiv gesehen und respektiert werden. Ich freue mich auch darüber, dass wir zwei gute neue Bundesvorsitzende wählen konnten.

Martin Schmeding, 46, Singen, Kreisverband Konstanz: Ökologische Nachhaltigkeit und gesellschaftlicher Zusammenhalt sind die Themen unserer Gesellschaft der nächsten Jahrzehnte. Die Grünen haben auf ihrem Parteitag in Hannover zu diesen Fragen klare Antworten gegeben. Gemeinsam mit einer personellen Neuaufstellung sind wir eine glaubwürdige Partei mit klarem politischen Kompass. Ich hätte mir gewünscht, die Flügelarithmetik in der Parteispitze zu erhalten, auch wenn ich mich persönlich darin nicht verorte.

Silke Falch, 44, Langenargen, Kreisverband Bodenseekreis: Besonders beeindruckt hat mich, was Hanni Lévy gesagt hat, die Bewerbungsrede von Annalena Baerbock und – wieder einmal – die Person Robert Habeck. Robert stellt sich dem, was not tut, und sucht verantwortungsvoll nach passenden Lösungen. Ich bin glücklich, dass die Zwei-Drittel-Mehrheit für die Satzungsänderung zustande kam, und glaube, dass wir mit der Wahl von Annalena und Robert die Partei aufs richtige Gleis gesetzt haben.

Wolfgang Kaiser, 68, Bad Dürrheim, Kreisverband Schwarzwald-Baar, Landesschatzmeister: Ein spannender Parteitag in spannenden Zeiten! Spannend und nachdenklich die Rede von Özdemir: “Vergessen wir nicht: alles, was wir hier debattieren, ist größer als wir selbst!“ Spannend auch die Wahl der neuen Vorsitzenden Baerbock und Habeck. Mit breiter Unterstützung im Rücken haben sie die Chance, mit ihrer Ausstrahlung und klar und verständlich formulierten Positionen zum Erhalt unserer Lebensbedingungen, sozialer Sicherung und gesellschaftlichem Zusammenhalt ein breites Publikum zu erreichen.

Marlene Reichegger, 59, Villingen-Schwenningen, Schwarzwald-Baar: Als überzeugte Reala freue ich mich sehr, dass wir mit Annalena Baerbock und Robert Habeck eine eloquente und überzeugungsstarke neue Führungsspitze haben. Die neue Geschlossenheit in der Partei wird uns weiter voranbringen, gute Antworten auf die wichtigen Zukunftsfragen Klimaschutz, Ökologie und Digitalisierung zu finden. Aber eine gerechte Gesellschaft lässt sich nur erreichen, wenn alle teilhaben können. Darauf muss das besondere Augenmerk liegen.

Harald Gronmaier, Villingen-Schwenningen: Mit Annalena Baerbock und Robert Habeck sind zwei Persönlichkeiten an die Spitze gewählt worden, die für eine reale, ökologische, aber auch sozial verantwortliche Grüne Politik stehen. Robert Habeck ist für mich ein sehr authentischer Realo, der Klartext redet und das, was er sagt, auch tut, sofern es seine Möglichkeiten erlauben. Er denkt auch intensiv über die tieferen Hintergründe in unserer Gesellschaft nach und das finde ich sehr gut in dieser, manchmal recht oberflächlichen, schnelllebigen Zeit. Ich denke, die beiden werden einiges bei den Grünen bewegen.

Peter Schanz, 56, Hohentengen, Kreisverband Waldshut: Es war ein sehr mitreißender Parteitag mit einer ansteckenden Aufbruchsstimmung. Die Zeit der Flügelkämpfe ist vorbei, der Führungswechsel gut gelungen. Ich freue mich sehr, dass wir mit Robert Habeck einen beliebten und blitzgescheiten Vorsitzenden und mit Annalena Baerbock eine Powerfrau als Vorsitzende gewählt haben, die auch junge Menschen begeistern können. Dieses frische Team an der Spitze unserer Partei und unsere Aufbruchsstimmung ist nicht nur gut für Grün, sondern auch für unsere Demokratie.

Klaus Harter, 61, Kreisverband Sigmaringen: „Kraftvoll Fliegen“ – so hat es Annalena Baerbock in den Saal gerufen. Für mich ist das das Fazit der Bundesdelegiertenkonferenz. Grüne Konzepte greifen die Themen auf, die über unsere Zukunft entscheiden, wie Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit, Friedenspolitik und Europa. Wir zeigen, dass Ökologie und Ökonomie, zwei Seiten einer Medaille sind, dass es ohne soziale Gerechtigkeit Hannover hat gezeigt, wir haben die Kraft, die Visionen und die Personen, wir sind fähig, diese Konzepte in verantwortungsbewusstes Regierungshandeln zu übersetzen.

Ina Schultz, Hohentengen, Kreisverband Sigmaringen: Die Grünen haben für mich ein starkes Zeichen gesetzt. Ich habe in Hannover eine großartige Bundespartei erlebt: tolerant und kompromissbereit habe die Grünen alte Flügelkämpfe überwunden, sind in der Lage vernünftige und zukunftsgerichtete Entscheidungen zu treffen. Die Satzungsänderung am Freitagabend ist so ein Beispiel dafür, dass wir unterschiedliche Meinungen überwinden können. Damit ist für mich auch unser gemeinsamer Motor offenkundig: wir Grünen müssen und können auf vielen Ebenen für Frieden, Solidarität und Zusammenhalt in unserer Gesellschaft zu kämpfen.