Mit fast zweistündiger Verspätung ist der UN-Sicherheitsrat zur Abstimmung über eine Waffenstillstandsresolution für Syrien zusammengekommen.

Eigentlich hatte das Votum bereits um 18.00 Uhr MEZ stattfinden sollen. Ob Russland dem überarbeiteten Text nun zustimmen wird, war nicht bekannt.

Die Verhandlungen über die Resolution hatten sich wegen Einwänden der Veto-Macht Russland hingezogen, die mit Syriens Machthaber Baschar al-Assad verbündet ist. Eine Abstimmung war ursprünglich bereits für Donnerstag vorgesehen. Die Vorlage wurde bereits abgeschwächt, um Moskau die Zustimmung zu ermöglichen.

In dem Resolutionsentwurf, den Schweden und Kuwait in den UN-Sicherheitsrat eingebracht haben, werden die Konfliktparteien aufgerufen, alle Belagerungen sofort zu beenden und den Zivilisten nicht länger lebenswichtige Lebensmittel und Medikamente vorzuenthalten. Dies soll insbesondere den knapp 400.000 Menschen in der belagerten Rebellenhochburg Ost-Ghuta am Stadtrand von Damaskus helfen. Außerdem ist ein sofortiger Waffenstillstand in Syrien vorgesehen.

Russland fordert seit längerem einen geordneten Abzug der islamistischen Rebellengruppen aus Ost-Ghuta, was diese bisher ablehnen. Ost-Ghuta wird derzeit von zwei islamistischen Splittergruppen sowie dem früheren syrischen Al-Kaida-Ableger kontrolliert. Die Rebellen haben auf die Angriffe der syrischen Armee mit dem Beschuss von Zielen in Damaskus reagiert.