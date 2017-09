Im NSU-Prozess fordert die Bundesanwaltschaft lebenslange Haft für die mutmaßliche Rechtsterroristin Beate Zschäpe.

Die Bundesanwaltschaft hat im NSU-Prozess die Höchststrafe für die Hauptangeklagte Beate Zschäpe gefordert. Wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, zehnfachen Mordes und mehr als 30-fachen versuchten Mordes sowie weiterer Straftaten solle Zschäpe zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt werden, forderte Bundesanwalt Herbert Diemer am Dienstag vor dem Oberlandesgericht München. Außerdem solle bei ihr eine besondere Schwere der Schuld festgestellt und Sicherungsverwahrung angeordnet werden.Diemer sagte, die besondere Schwere der Schuld neben einer lebenlslangen Haft in einem Urteil festzustellen sei „unumgänglich“. Zschäpe ist als Mittäterin der zehn Morde, zwei Bombenanschläge und fünfzehn Raubüberfälle angeklagt, die dem NSU-Trio vorgeworfen werden. Außerdem soll sie das letzte Versteck der neben ihr aus den 2011 mutmaßlich durch Suizid ums Leben gekommenen Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos bestehenden Zelle in Zwickau in Brand gesetzt haben.Dafür soll sie nach dem Plädoyer wegen schwerer Brandstiftung und versuchten Mordes verurteilt werden. Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe waren 1998 untergetaucht. Bis 2011 sollen sie unerkannt aus dem Untergrund aus rechtsextremen Motiven ihre Mordserie und weiteren Straftaten begangen haben. Erst nach dem Tod der beiden Männer konnte die Tatserie dem Trio zugeordnet werden.