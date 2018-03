Seoul Mit dem Panzerzug bis ins Grab - Die Reisegewohnheiten der Kim-Familie aus Nordkorea

Kim Jong Un hat in dieser Woche nach etwas mehr als sieben Jahren an der Spitze Nordkoreas seine erste Auslandsreise unternommen.

Das erste Anzeichen für diesen seltenen Ausflug waren die Sichtungen eines gepanzerten Zuges in China. Auch sein Vater Kim Jong Il und sein Großvater Kim Il Sung bevorzugten solche präparierten Waggons für ihre Reisen inner- und außerhalb Nordkoreas.

Kim Jong Il war bekannt für seine Flugangst, was seine Reisen auf Überlandfahrten nach China und Russland beschränkte. 2011 legte er bei einem Chinabesuch 6000 Kilometer in seinem gepanzerten Zug zurück. Im gleichen Jahr reiste er in die sibirische Stadt Ulan-Ude, um den damaligen russischen Präsidenten Dmitri Medwedew zu treffen. Bahnhofsanwohnern wurde gesagt, sie müssten in ihren Häusern bleiben und dürften bei Ankunft des Zuges nicht aus den Fenstern schauen.

Jüngster Sohn studierte in der Schweiz

Sein jüngster Sohn Kim Jong Un studierte in den 90er Jahren zusammen mit seiner Schwester und seinem Bruder in der Schweiz und soll während dieser Zeit unter anderem Deutschland und Frankreich besucht haben. Nicht verbürgt ist die Geschichte, dass Kim Jong Un zusammen seinem Bruder Kim Jong Chol im Jahr 1991 mit falschem Pass nach Japan einreiste, um den Vergnügungspark Disneyland in Tokio zu besuchen.

Bekannt ist hingegen, dass sein Halbbruder Kim Jong Nam, der im vergangenen Jahr in Kuala Lumpur ermordet wurde, diesen Trick im Jahr 2001 versuchte. Er scheiterte mit seinem gefälschten dominikanischen Pass allerdings an der japanischen Einwanderungsbehörde.

Bei Inlandsreisen nimmt Kim Jong Un gerne das Flugzeug. Sein Chinabesuch gilt als erste Auslandsreise seitdem er die Macht von seinem Vater übernommen hat. 2015 sollte er eigentlich zum 70. Jubiläum des Sieges der Sowjetunion über Nazi-Deutschland nach Moskau reisen. Der Besuch wurde aber ohne Nennung von Gründen abgesagt.

Staatsgründer Kim Il Sung war der reisefreudigste

Von den drei Kims war Staatsgründer Kim Il Sung wohl der reisefreudigste. Im Jahr 1949 besuchte er heimlich Moskau, um sich vom sowjetischen Machthaber Josef Stalin den Segen für einen Angriff auf Südkorea abzuholen. Im folgenden Jahr löste er mit einem Überfall auf den Süden den Koreakrieg aus.

1965 flog Kim Il Sung zusammen mit seinem Sohn zu einer Konferenz blockfreier Staaten aus Asien und Afrika in Indonesien. 1990 reiste er - wieder heimlich - nach China, um die Annäherung zwischen Südkorea und der Sowjetunion zu diskutieren. Seine längste Zugreise führte den Staatsgründer Nordkoreas 1984 über die Sowjetunion nach Polen, die Tschechoslowakei, Ungarn, Jugoslawien, Bulgarien, Rumänien und die DDR.

Bei seiner am Mittwoch beendeten Reise nach China konnte der Enkel Kim Jong Un allerdings nicht auf die geschichtsträchtigen Waggons seiner Vorfahren zurückgreifen. Sie sind im Kumsusan Mausoleum in Pjöngjang, wo die beiden ehemaligen Machthaber aufgebahrt sind, ausgestellt - ebenso wie der Macintosh-Computer von Kim Jong Ils Schreibtisch.