13.03.2017 16:44 dpa Politik Merkel trifft Trump - Die erste Begegnung im Liveblog

Am Dienstag wollte Bundeskanzlerin Angela Merkel erstmals den neuen US-Präsidenten Donald Trump in Washington treffen - doch der Besuch wurde wegen eines angekündigten Schneesturms auf Freitag verschoben. Politisch trennt die Regierungen Deutschlands und der USA derzeit vieles. Werden die beiden einen Draht zueinander finden?

Bundeskanzlerin Angela Merkel ist zu ihrem ersten Treffen mit US-Präsident Donald Trump in Washington. Mit Spannung wird erwartet, wie das Gespräch am Freitag verlaufen wird. Der neue Staatschef hat Merkel in der Vergangenheit nicht nur mehrfach scharf kritisiert, auch politisch trennt die Regierungen Deutschlands und der USA derzeit vieles.



Merkel dürfte sich bemühen, bei dem Treffen die Chancen für eine Zusammenarbeit auszuloten. Denn Trump und seine Positionen werfen für die Bundesregierung noch immer viele Fragen auf. Alles Wissenswerte rund um das mit Spannung erwartete Treffen im Liveblog!