Berlin Merkel setzt zum Auftakt der Sondierungsgespräche auf eine stabile Regierung

Kanzlerin Angela Merkel hat zum Start der Sondierungen von Union und SPD über eine neue große Koalition die Bedeutung einer Einigung für den Zusammenhalt der Gesellschaft betont.

„Ich glaube, es kann gelingen“, sagte die CDU-Vorsitzende am Sonntag vor dem Beginn der Verhandlungen. Sie gehe optimistisch in die Gespräche. „Allerdings ist mir klar, dass in den nächsten Tagen auch ein Riesenstück Arbeit vor uns liegt. Und wir sind aber willens, diese Arbeit anzunehmen und zu einem guten Ergebnis zu führen.“

„Wir werden sehr zügig, sehr intensiv arbeiten, das haben wir uns vorgenommen“, sagte Merkel. Dabei werde man immer im Blick haben, dass die Menschen in Deutschland von der Politik Problemlösung erwarten. Die CDU gehe mit dem Ziel in die Gespräche, die Voraussetzungen für eine stabile Regierung zu schaffen. „Denn wir glauben, dass die Aufgaben, die vor uns liegen, und für die wir auch den Auftrag der Wählerinnen und Wähler haben, gewaltig sind.“

Es müssten die Grundlagen geschaffen werden, „dass wir auch in fünf und zehn Jahren weiter gut und im Wohlstand leben können, in Sicherheit leben können, in der Demokratie leben können“, betonte Merkel. „Und dafür gilt es, den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft zu festigen, zu verbessern.“ Dies bedeute, sich um Arbeitsplätze sowie um gerechte Verteilung zu sorgen sowie um innere und äußere Sicherheit. Zudem seien die Herausforderungen in der Welt nicht zu bewältigen, wenn man in Europa nicht zusammenarbeite. Merkel verwies unter anderem auf die Steuerung und Ordnung der Migration, die Friedenssicherung und die Wohlstandssicherung.

SPD will "möglichst viel rote Politikdurchsetzen"

SPD-Chef Martin Schulz sagte, die Bundesrepublik müsse auf die Höhe der Zeit gebracht werden. Das gelte bei der Bildungspolitik ebenso wie bei Investitionen in den Wohnungsbau, von der Infrastruktur bis zur Pflege.

Die SPD werde dabei ergebnisoffen sondieren, machte Schulz nochmals deutlich. Aber: „Wir ziehen keine rote Linien, sondern wir wollen möglichst viel rote Politik in Deutschland durchsetzen.“

CSU setzt auf Verständigung

CSU-Chef Horst Seehofer betonte den Einigungswillen der Union. „Wir müssen uns verständigen“, sagte der bayerische Ministerpräsident. Es lägen spannende fünf Verhandlungstage vor CDU, CSU und SPD. Er wolle nicht schon mit Bedingungen in die Gespräche starten, sagte Seehofer auf eine entsprechende Frage, machte aber für die CSU klar: „Wir wollen unser Profil nicht verwischen.“ Er werde nun versuchen, „die Dinge zu einem guten Ende zu bringen“.

Merkel, Schulz und Seehofer sind nach ihren miserablen Ergebnissen bei der Bundestagswahl angeschlagen und auf einen Erfolg der Verhandlungen angewiesen. Zunächst setzte sich am Sonntag die Sechser-Runde der Parteichefs und Fraktionsspitzen zusammen. Am Nachmittag sollen die insgesamt 39 Sondierer aller Seiten in 14 Fachgruppen konkrete Arbeitspläne beschließen.