Berlin Merkel lobt Kurz - aber Wahlausgang in Österreich kein Vorbild

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den österreichischen Wahlsieger Sebastian Kurz für seinen modernen Wahlkampf und die energische Modernisierung seiner Partei gelobt. Merkel rechnet zudem mit mehrere Wochen dauernden Sondierungen zu Jamaika.

Die konservative Österreichische Volkspartei (ÖVP) sei nach vielen Jahren wieder zur stärksten Kraft im Land geworden, was vor allem ihrem Spitzenkandidaten Kurz zu verdanken sei.

Der Wahlausgang sei aber kein Anzeichen dafür, „dass man die Probleme schon gelöst hat, wenn man es so macht wie in Österreich“, sagte Merkel. „Ich finde die politische Zusammensetzung jetzt nicht so, dass ich sie mir für Deutschland als nachahmenswert vorstelle“, sagte sie mit Blick auf die rechtspopulistische FPÖ, die zweitstärkste Kraft geworden war. Im Vergleich zur Stärke der FPÖ sei die Herausforderung durch die AfD in Deutschland „überschaubar“.

Die Regierungsbildung in Wien müsse nun abgewartet werden. Eine Präferenz, etwa für eine Koalition aus ÖVP und sozialdemokratischer SPÖ, nannte Merkel nicht. Sie hoffe jedenfalls darauf, dass es mit der neuen Regierung eine gute Zusammenarbeit auf europäischer Ebene geben werde.





Merkel rechnet mit mehrere Wochen dauernden Sondierungen zu Jamaika

„Da wird es wirklich um politische Inhalte gehen“ Berlin (AFP) - Die am Mittwoch beginnenden Sondierungen zu einem möglichen Jamaika-Bündnis werden nach Einschätzung von CDU-Chefin und Bundeskanzlerin Angela Merkel einige Wochen dauern. „Ich rechne da mit mehreren Wochen“, sagte Merkel am Montag in Berlin. Es gehe diesmal nicht um ein unverbindliches Kennenlernen, sondern „da wird es wirklich um politische Inhalte gehen“. Merkel verwies auf den Wunsch der Grünen, die Ergebnisse der Sondierungen auch schriftlich festzuhalten und ihre Basis entscheiden zu lassen, ob auf dieser Grundlage förmliche Koalitionsverhandlungen begonnen werden sollen.

Dieses Papier müsse „in den wichtigen politischen Punkten deutlich machen, wohin die Reise geht“, forderte Merkel. Auch die Union werde sich zum Abschluss der Sondierungen mit dem Erreichten befassen. Die bereits nach der Bundestagswahl geplante Klausurtagung werde daher nach dem Ende der Sondierungen stattfinden. Der Bundesvorstand werde dann nicht nur das Ergebnis der Bundestagswahl aufarbeiten, sondern auch auf der Grundlage der Sondierungsergebnisse über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen beraten.