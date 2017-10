Berlin Merkel lädt zu Sondierungsgesprächen ein: Zeitplan für Jamaika-Gespräche steht

Zuwanderung begrenzen - aber wie? Die Union hat sich auf einen Kompromiss geeinigt. Die CSU feiert ihn als „Obergrenze“. Die Grünen sind verschnupft. Nun lädt Angela Merkel zu Jamika-Sondierungsgesprächen.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat FDP und Grüne für Mittwoch nächster Woche zu getrennten Sondierungsgesprächen für eine Jamaika-Koalition eingeladen. Am folgenden Freitag sei dann ein gemeinsames Treffen von Union, FDP und Grünen geplant, sagte die CDU-Vorsitzende am Montag bei einer Pressekonferenz mit CSU-Chef Horst Seehofer in Berlin.

Die Pressekonferenz von Angela Merkel und Horst Seehofer:

Für Zündstoff dürfte dabei die unionsinterne Verständigung auf eine Flüchtlings-Zielmarke sorgen. CDU und CSU hatten sich am Sonntagabend auf das Ziel verständigt, maximal 200 000 Flüchtlinge pro Jahr aufzunehmen. Der Kompromiss sieht aber Ausnahmen für Sondersituationen vor. Außerdem bekennen sich CDU und CSU ausdrücklich zum Recht auf Asyl im Grundgesetz und zur Genfer Flüchtlingskonvention.

Bundeskanzlerin Angela Merkel und CSU-Chef Horst Seehofer sehen die Einigung der Union auf die Begrenzung der Flüchtlingszahlen als gute Voraussetzung für Sondierungsgespräche mit FDP und Grünen. Die Vereinbarung sei eine „sehr, sehr gute Basis“ für die Verhandlungen, sagte Merkel am Montag in Berlin. „Das ist die gemeinsame Haltung von CDU und CSU, mit der gehen wir in die Sondierungsgespräche.“ Die Union werde nun mit der abgestimmten Position zur Begrenzung der Zuwanderung in die für kommende Woche geplanten Sondierungsgespräche mit FDP und Grünen gehen, sagte auch Seehofer bei einer Pressekonferenz mit Merkel in Berlin. „Und dann schauen wir mal, was wird uns als Argument entgegengehalten.“



Es sei nun an der Zeit, „ergebnisorientiert“ zu reden - und zwar „miteinander und nicht über Interviews“. Nach zweijährigem Streit hatten CDU und CSU am Sonntag eine gemeinsame Linie in der Flüchtlingspolitik vereinbart. Sie wollen, dass jährlich nicht mehr als 200.000 Flüchtlinge aus „humanitären Gründen“ in Deutschland aufgenommen werden. Die Parteien legten damit einen erbittert geführten Konflikt um die Obergrenze bei. „Wir können sagen, dass wir einen klassischen Kompromiss gefunden haben“, sagte Merkel. „Jede Seite ist aufeinander zugegangen.“ CDU und CSU hätten jetzt wieder ein „geschwisterliches Verhältnis“, zeigte sich Seehofer zufrieden.

Die Grünen sehen die Einigung kritisch. Der Kompromiss enthalte „Punkte, die wir bisher klar abgelehnt haben“, darunter die Festlegung sicherer Herkunftsländer und Abschiebeeinrichtungen, sagte die Parteivorsitzende Simone Peter im WDR. Zudem wolle die Union die verschiedenen Flüchtlingsgruppen gegeneinander ausspielen.

„Menschenrechtlichen Bankrotterklärung“

Die innenpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag, Ulla Jelpke, sprach von einer „menschenrechtlichen Bankrotterklärung“. „Dies ist die Fortsetzung der Anbiederung an den rechten Sumpf, die schon vor den Wahlen die Rassisten von der AfD stark gemacht hat.“

Auch der Paritätische Wohlfahrtsverband reagierte harsch: „Vorschläge wie die Verhinderung des Familiennachzugs oder die dauerhafte Kasernierung in Aufnahmelagern sind mit den Menschenrechten kaum vereinbar und schlicht inhuman“, kommentierte Hauptgeschäftsführer Ulrich Schneider. „Humanität hatte in der Bundesrepublik noch nie eine Obergrenze und darf eine solche auch nie haben.“

Der Unionskompromiss sieht vor, dass neu ankommende Asylbewerber in sogenannten „Entscheidungs- und Rückführungszentren“ bleiben, bis über ihre Verfahren entschieden ist. Falls Anträge abgelehnt werden, sollten die Betroffenen von dort aus zurückgeführt werden.

Genannt werden die Themen Fluchtursachenbekämpfung, Zusammenarbeit mit Herkunfts- und Transitländern nach dem Vorbild des EU-Türkei-Abkommens, der Schutz der EU-Außengrenzen, die EU-weite gemeinsame Durchführung von Asylverfahren an den Außengrenzen sowie gemeinsame Rückführungen von dort sowie die Reform des Gemeinsamen europäischen Asylsystems (GEAS) und des Dublin-Systems.



Konkret einigte sich die Union auf folgende Maßnahmen:



Flüchtlingszentren: Neu ankommende Asylbewerber sollen in sogenannten „Entscheidungs- und Rückführungszentren“ bleiben, bis über ihre Verfahren entschieden ist. Vorbild seien entsprechende Einrichtungen in den bayerischen Städten Manching und Bamberg sowie im baden-württembergischen Heidelberg. Falls Anträge abgelehnt werden, sollten die Betroffenen von dort aus zurückgeführt werden.



Herkunftsländer: Zudem soll die Liste der sicheren Herkunftsländer erweitert werden - mindestens um Marokko, Algerien und Tunesien.



Grenzkontrollen: Sie sollen so lange aufrecht erhalten werden, bis der Schutz der Außengrenzen der EU gewährleistet ist.



Familiennachzug: Der Familiennachzug von Flüchtlingen mit eingeschränktem Schutz soll ausgesetzt bleiben.



Abschiebungen: Die Union will Anstrengungen verstärken, Ausreisepflichtige abzuschieben.



Einwanderung in den Arbeitsmarkt: Sie müsse sich am Bedarf der Volkswirtschaft orientieren.

„Kein Arbeitsplatz soll unbesetzt bleiben, weil es an Fachkräften fehlt.“ Deshalb soll ein „Fachkräfte-Zuwanderungsgesetz„ erarbeitet werden.



Die Unionsspitzen hatten am Sonntagabend weitere Beratungen über eine gemeinsame Linie für die Jamaika-Verhandlungen vertagt. Mit der Zahl 200 000 hat Seehofer zumindest einen gesichtswahrenden Kompromiss erreicht. Er hatte in den vergangenen Jahren gegen Merkels strikten Widerstand auf einer Flüchtlings-Obergrenze in dieser Größenordnung bestanden. Auch die Grünen sind gegen eine Obergrenze.



Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt kritisierte die nun erzielte Einigung: Diese atme „den Geist eines Formelkompromisses, über den beide wissen, dass er nicht länger halten muss, als bis zum ersten Gespräch mit FDP und Grünen“, sagte sie. Die „eintägige Krisensitzung“ am Sonntag habe gezeigt, dass die Einheit der Schwesterparteien vor der Bundestagswahl nur eine Inszenierung gewesen sei. Immerhin hätten sie damit einen ersten Schritt getan, um verhandlungsfähig zu werden.



Die Union war bei der Wahl am 24. September zwar stärkste Kraft geworden, hatte aber mit 32,9 Prozent ihr schlechtestes Ergebnis seit 1949 eingefahren. Merkel will mit FDP und Grünen verhandeln, weil die SPD in die Opposition gehen will.