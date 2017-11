Bonn Merkel gibt bei UN-Klimakonferenz Lücke bei deutschem Klimaziel zu

Die Einhaltung von Deutschlands Klimaschutzzielen bedarf nach den Worten von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) noch großer Anstrengungen auch beim Zurückfahren der Kohleenergie - konkrete Zusagen machte sie vor den Delegierten der UN-Klimakonferenz aber nicht.

Mit der Verringerung der CO2-Emissionen um 40 Prozent bis zum Jahr 2020 habe Deutschland sich ein „ehrgeiziges Ziel“ gesetzt, sagte Merkel am Mittwoch in Bonn. Ihr sei klar, „dass uns bis dahin noch ein ganzes Stück fehlt“.

Um die selbst gesteckten Ziele zu erreichen, müsse „Kohle, insbesondere Braunkohle, einen wesentlichen Beitrag leisten“, sagte Merkel. Darüber werde es in den kommenden Tagen „harte Diskussionen“ geben. Das Thema spiele derzeit auch in den Jamaika-Sondierungen eine „zentrale Rolle“.

Merkel fügte mit Blick auf Klimaschutz und Kohleausstieg hinzu, „dass auch in einem reichen Land, wie wir es sind, darüber erhebliche Konflikte in der Gesellschaft sind und die müssen wir lösen.“ „Wir in Deutschland werden uns mühen, auch wenn das viele Kontroversen hervorrufen wird“, sagte die Kanzlerin zu.

Merkel: Kampf gegen Klimawandel ist "Schicksalsfrage"

Einerseits gehe es um die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens, sagte Merkel. Andererseits aber „auch um soziale Fragen und Arbeitsplätze“ sowie um bezahlbare Energie. Zugleich bezeichnete Merkel den Kampf gegen den Klimawandel als „Schicksalsfrage“. Die internationale Gemeinschaft stehe hier „vor der zentralen Herausforderung der Menschheit“.

Merkel hob hervor, dass Deutschland sich auch bei der Bewältigung der Folgen des Klimawandels in den ärmsten Ländern engagiere. Dafür habe die Bundesregierung vergangenes Jahr 1,4 Milliarden Euro bereit gestellt. Dieses Jahr werde sie zusätzlich 100 Millionen Euro für den Anpassungsfonds für die Folgen der Erderwärmung in den Entwicklungsländern geben.

Die Kanzlerin lobte in ihrer Rede ausdrücklich das breite Klimaschutzbündnis in den USA, zu denen sich eine Reihe von Bundesstaaten, Kommunen und Unternehmen zusammengeschlossen hatten, nachdem US-Präsident Donald Trump den Ausstieg seines Landes aus dem Pariser Abkommen verkündet hatte.

Forderungen von Umweltorganisationen

Vor Merkels Ansprache in Bonn hatten zahlreiche Umweltorganisationen von der Kanzlerin gefordert, in Deutschland den Kohleausstieg durchzusetzen. Sie machen geltend, dass ohne diesen Schritt die Einhaltung der deutschen Klimaziele nicht zu schaffen sei. Der Klimaschutz und der Kohleausstieg sind zentrale Streitthemen der derzeitigen Sondierungsgespräche zwischen Union, FDP und Grünen.

Vertreter von Umweltorganisationen reagierten enttäuscht auf die Rede der Kanzlerin. „Angela Merkel hat sich heute vor der einzigen Antwort gedrückt, die sie in Bonn geben musste: Bis wann steigt Deutschland aus der Kohle aus?“, erklärte Greenpeace-Geschäftsführerin Sweelin Heuss. Die Klimaexpertin des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Ann-Kathrin Schneider, kommentierte Merkels Rede: „Auf ein starkes Signal wie den Kohleausstieg in Deutschland haben hier alle gewartet, sie wurden enttäuscht.“