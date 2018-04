vor 5 Stunden Margit Hufnagel Exklusiv Konstanz Markus Söders bayerischer Kreuz-Zug als billigsten Populismus

Ein Kreuz allein schafft noch keine Identität in einem Land, in dem der Glaube immer weniger gelebt wird. Es ist ein religiöses Bekenntnis, das nicht für billigsten Populismus missbraucht werden darf, schreibt Margit Hufnagel in ihrem Kommentar.