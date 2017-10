Madrid Madrid setzt katalanischen Polizeichef offiziell ab  Weiterer Schritt im Zuge der Zwangsverwaltung Kataloniens

Die Regierung in Madrid hat den katalanischen Polizeichef offiziell für abgesetzt erklärt. Josep Lluis Trapero wurde von seinen Aufgaben entbunden, wie am Samstag im Amtsblatt der Regierung bekannt gegeben wurde.

Die angekündigte Maßnahme steht im Zusammenhang mit der von Madrid im Streit um die katalanischen Unabhängigkeitsbestrebungen eingeleiteten Zwangsverwaltung Kataloniens. Am Freitag hatte der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy die Regionalregierung für abgesetzt und das Parlament in Barcelona für aufgelöst erklärt. Zuvor hatte der Senat in Madrid ihn dazu ermächtigt, nachdem das Parlament in Barcelona die Unabhängigkeit erklärt hatte. Zu den von Rajoy angekündigten Maßnahmen gehören neben der Absetzung des Traperos, die der katalanischen Regierungsvertreter in Madrid und Brüssel sowie die Schließung der katalanischen Vertretungen weltweit, ausgenommen in Brüssel.

Am Freitag wurde bereits der Verwaltungschef der Regionalpolizei Mossos d'Esquadra abgesetzt. Die spanische Generalstaatsanwaltschaft kündigte zudem ein Verfahren gegen den katalonischen Regionalpräsidenten Carles Puigdemont wegen „Rebellion“ an. Die Behörde will in der kommenden Woche Anklage gegen Puigdemont erheben. Auf „Rebellion“ steht im spanischen Recht eine Höchststrafe von 30 Jahren Haft. Am Samstag wollte die spanische Vizeministerpräsidentin Soraya Saenz de Santamaria in Madrid mit den Staatssekretären beraten, die nun die Regierung in der bislang halbautonomen Region übernehmen sollen. Mit Spannung wird erwartet, ob die Beamten der Region den Vorgaben aus Madrid folgen oder sich ihnen verweigern.

Die Krise um Katalonien hatte sich in den vergangenen Wochen dramatisch zugespitzt. Puigdemont sah sich in seinem Vorgehen durch das katalanische Referendum vom 1. Oktober bestärkt. Bei dem von Madrid verbotenen und mit massiver Polizeigewalt behinderten Volksentscheid hatten 90 Prozent der Teilnehmer für eine Unabhängigkeit von Spanien gestimmt. Allerdings nahmen nur 43 Prozent der Wahlberechtigten an dem vom spanischen Verfassungsgericht für illegal erklärten Referendum teil.