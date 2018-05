vor 3 Stunden dpa AFP Aachen Macron: Europa muss „Heft des Handelns selber in die Hand nehmen“ – Neuer Karlspreisträger fordert Europäer zu Selbstbewusstsein und Einigkeit auf

Frankreich Präsident Emmanuel Macron hat bei der Entgegennahme des Karlspreises erneut ein nachdrückliches Plädoyer für tiefgreifende Reformen in Europa gehalten. „Wir müssen etwas wagen, wir müssen jetzt handeln“, sagte Macron am Donnerstag in Aachen.