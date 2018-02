Kapstadt Machtwechsel in Südafrika: Cyril Ramaphosa zum Präsidenten gewählt

Am Mittwochabend war der langjährige Staatschef Jacob Zuma, der in eine Reihe von Korruptionsskandalen verwickelt ist, nach langem Zögern zurückgetreten. Zuma war mit seinem Rücktritt einer Amtsenthebung zuvorgekommen. Seine Partei, der Afrikanische Nationalkongress (ANC), hatte ursprünglich für Donnerstag ein Misstrauensvotum im Parlament gegen ihn angesetzt. In den Wochen zuvor war der Druck auf Zuma stetig gewachsen, den Posten an der Staatsspitze zu räumen.

President Ramaphosa: I thank you for the honour that you bestowed on me by electing me to this position. I truly feel humbled.