Der grün-schwarze Koalitionskrach um eine Reform des Landtagswahlrechts hat in der CDU in Baden-Württemberg eine handfeste Krise ausgelöst.

Im Zuge des grün-schwarzen Koalitionsstreits um eine mögliche Wahlrechtsreform wird der Ton innerhalb der Südwest-CDU schärfer. Der Landesvorsitzende der CDU-Sozialausschüsse, Christian Bäumler, warf CDU-Landtagsfraktionschef Wolfgang Reinhart vor, eine Eskalationsstrategie zu fahren.

Bäumler kritisierte insbesondere, Reinhart habe CDU-Landeschef und Vize-Regierungschef Thomas Strobl öffentlich vorgeladen, zur Sitzung des Fraktionsvorstandes am Dienstagmorgen in Stuttgart zu kommen. Das sei parteischädigend. „Mit diesem Stil nähert sich Reinhart AfD-Niveau an“, sagte Bäumler der Deutschen Presse-Agentur mit Blick auf den Politikstil der Alternative für Deutschland (AfD).

Hintergrund der hitzigen Debatte: Die CDU-Landtagfraktion hatte am Dienstag vergangener Woche gegen eine Reform des Landtagswahlrechts gestimmt, obwohl diese im Koalitionsvertrag mit den Grünen vereinbart ist und Strobl vor so einem Votum gewarnt hatte. Ziel einer Reform ist es unter anderem darum, mehr Frauen in den Landtag zu bringen. Der Unmut innerhalb der CDU über das Vorgehen der eigenen Fraktion ist groß.

Die Fraktion wiederum fühlt sich mit ihrem Beschluss von Strobl nicht ernst genommen. Am Sonntag teilte die Fraktion mit, Strobl sei in die Sitzung des Fraktionsvorstands am Dienstagvormittag eingeladen, um seine Haltung zu erklären. Am Nachmittag will Strobl nach eigenen Angaben an der Fraktionssitzung teilnehmen. Damit wird er vorzeitig aus Brüssel abreisen, wo das Kabinett am Dienstag tagt.