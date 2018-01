Stuttgart Machtkampf auf offener Bühne gewinnt an Fahrt - CDU streitet über Wahlrechtsreform

Der Machtkampf in der CDU wegen des Streits um eine Reform des Landtagswahlrechts gewinnt an Fahrt. Landtagsfraktionschef Wolfgang Reinhart lehnt Änderungen vehement ab. Dagegen will Parteichef Thomas Strobl möglichst bald mit dem grünen Regierungspartner reden.

Der grün-schwarze Koalitionskrach um eine Reform des Landtagswahlrechts hat in der CDU in Baden-Württemberg eine handfeste Krise ausgelöst. CDU-Landeschef und Innenminister Thomas Strobl widersprach nun CDU-Landtagsfraktionschef Wolfgang Reinhart, der das Thema Wahlrecht für erledigt erklärt hatte. Strobl sagte, dass die Arbeitsgruppe unter seiner Leitung und der von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) wie geplant gebildet werde. Damit soll die von der CDU ausgelöste Regierungskrise beigelegt werden. „Ich bin dafür, dass wir zeitnah zusammenkommen“, sagte er am Samstag der Deutschen Presse-Agentur.

Zunächst aber will sich Strobl dem internen Machtkampf stellen. Der Chef der Südwest-CDU kündigte an, einen für kommende Woche geplanten Besuch der Landesregierung in Brüssel zu verkürzen. Der 57-Jährige will an diesem Dienstag an einer Sitzung der CDU-Fraktion in Stuttgart teilnehmen. Am Abend besucht er dann den Neujahrsempfang der Fraktion im Landtag.

Der Konflikt innerhalb der CDU entzündete sich am Streit um die Wahlrechtsreform, nachdem die Fraktion im Landtag vor einigen Tagen gegen Änderungen gestimmt hatte. Nicht nur beim grünen Regierungspartner war das Entsetzen groß, sondern auch bei der CDU. Immerhin ist die Reform im grün-schwarzen Koalitionsvertrag vereinbart. Es geht dabei unter anderem darum, mehr Frauen in den Landtag zu bringen.

Der Gegenwind aus den eigenen Reihen wird für CDU-Fraktionschef Reinhart immer heftiger. Immer mehr Mitglieder machen ihrem Unmut über das eigenmächtige Vorgehen Luft - auch schriftlich. In einer Telefonkonferenz des einflussreichen CDU-Bezirksverbands Nordbaden zeigten sich Parteifunktionäre fast durchweg verärgert über die Fraktion. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Samstag aus Teilnehmerkreisen. Demnach werfen mehrere CDU-Politiker der Fraktion den „Bruch des Koalitionsvertrages“ sowie ein „hochgradig parteischädigendes Verhalten“ vor.

Die Verärgerung sei groß darüber, dass ausgerechnet die CDU-Fraktion die erste echte Regierungskrise in der seit 2016 bestehenden grün-schwarzen Koalition ausgelöst habe. Hinzu kommt, dass sich die Partei gerade im Aufwind sah und nun nach Meinung vieler in der CDU grundlos und selbstverschuldet in eine Krise gestürzt wird. Das sagten mehrere Teilnehmer der Konferenz, die in der Spitze am Freitag um die 30 Zuschaltungen gehabt habe. Unter den Teilnehmern waren Vorsitzende von CDU-Kreisverbänden, vom Bezirksvorstand und der Jungen Union.

Ein konkretes Vorgehen beschlossen die Teilnehmer der Konferenz dem Vernehmen nach zwar nicht. Es sei vielmehr um ein Stimmungsbild gegangen, hieß es. Einigkeit herrschte aber darüber, dass der Koalitionsvertrag weiter gilt. Die Kritik richtet sich nun vor allem gegen Reinhart, dem Ambitionen auf das Amt des Ministerpräsidenten nachgesagt werden.

Im Südwesten mehren sich Appelle an Strobl, im Ringen mit der CDU-Fraktion im Landtag standhaft zu bleiben. So rief ihn auch die stellvertretende Landesvorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Gabriele Frenzer-Wolf, dazu auf, sich für die Reform einzusetzen. Der Minister hatte in Stuttgart am Samstag an der Konferenz des DGB-Bezirks Baden-Württemberg teilgenommen. Frenzer-Wolf, die Mitglied im Parteirat von Bündnis 90/Die Grünen in Baden-Württemberg ist, warnte vor Politikverdrossenheit, sollten Koalitionsvereinbarungen einfach so gebrochen werden.

Die Wähler haben bei der Landtagswahl eine Stimme. In den 70 Wahlkreisen ist der Kandidat gewählt, der die meisten Stimmen auf sich vereinen kann. Zudem gibt es 50 Zweitmandate, die an die Kandidaten gehen, die zwar ihren Wahlkreis nicht gewonnen haben, aber im Vergleich zu anderen Direktkandidaten ihrer Partei in einem der vier Regierungsbezirke die meisten Stimmen erhalten haben. Die Grünen wollen das Wahlrecht so reformieren, dass die Zweitmandate künftig über eine Liste vergeben werden. Für die Aufreihung der Kandidaten wäre dann die Partei zuständig. Wer am weitesten vorne auf der Liste steht, hätte die besten Chancen für einen Einzug ins Parlament.