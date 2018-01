vor 4 Stunden Birgit Hofmann Exklusiv Freiburg Lehren nach schockierendem Kindesmissbrauch: Genau hinschauen

Kinder können sich in Deutschland nicht auf den Schutz des Staates verlassen, auch wenn die Behörden wissen, dass sie in Gefahr sind. Ein Armutszeugnis wie Birgit Hofmann in ihrem Leitartikel schreibt.