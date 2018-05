Sigmaringen LEA in Sigmaringen: "Die Lage ist ruhig"

Sind die chaotischen Ereignisse von Ellwangen ein Einzelfall? Ein Blick auf die umstrittene Landeserstaufnahme in Sigmaringen

Sigmaringen – Nach der gesetzlosen Nacht im nordwürttembergischen Ellwangen wendet sich der Blick auf andere große Flüchtlingszentren. Auch in Sigmaringen betreibt das Regierungspräsidium (RP) Tübingen eine Landeserstaufnahme (kurz LEA). Zur Zeit ist sie mit 369 Bewohnern belegt. "Solche Auswüchse wie in Ellwangen hatten wir noch nicht", sagt Daniel Hahn als Pressesprecher des RP Tübingen, im Gespräch mit dieser Zeitung, und: "Die Lage ist ruhig." Vergleichbare Vorgänge hätte es nicht gegeben, die Polizei sei nie in eine vergleichbare Lage geführt worden, hieß es.

Aggressionen wie in Ellwangen könne man auf der Alb nicht verzeichnen. Im Einzelfall komme es durchaus zu Spannungen zwischen einzelnen Bewohnern. Doch seien diese durch das enge Wohnen und die erzwungene Untätigkeit verursacht. Hin und wieder verzeichne man "verbale Auseinandersetzungen". Die Kontrahenten würden dann von der Leitung einbestellt und auf ihre Gastpflichten hingewiesen.

Auch bemerkenswerte Waffenfunde habe man nicht gemacht, sagt Daniel Hahn, lediglich das eine oder andere Küchen- oder Taschenmesser werde den Bewohnern nach der Kontrolle abgenommen. Schusswaffen seien nicht aufgetaucht. "Wir befinden uns seit Längerem nicht mehr im Krisenmodus", heißt es zusammenfassend. Und Klaus Tappeser, der verantwortliche Regierungspräsident, befindet: "Alles im Griff."

Auffallend an der schriftlichen Erklärung: In Sigmaringen (und im übergeordneten Regierungspräsidium) ist man wortreich bemüht, den Ball flach zu halten und die LEA in der ehemaligen Kaserne als durchaus ruhig darzustellen. Dabei gab es erst zum 1. Mai einen Wechsel in der Leitung: Mit Andreas Binder hat Sigmaringen einen erfahrenen Leiter erhalten, der zuvor die große Unterkunft in Meßstetten führte. Nach Auskunft des RP ist der Wechsel völlig regulär.

Die Stadt begehrt auf

Dem steht entgegen, dass die Situation in der Gemeinde Sigmaringen alles andere als "regulär" ist. Nach einer aktuellen Statistik werden knapp 57 Prozent der Straftaten von Flüchtlingen begangen – außerhalb der LEA. 21 Mehrfachtäter sind bereits verhaftet worden. Auch wenn die Lage innerhalb der Kaserne ruhig sein mag, nehmen es viele Bürger anders wahr. Sie fühlen sich nicht mehr so sicher wie noch vor fünf Jahren. Langfristig strebt die Stadt an, dass die Einrichtung bis 2020 geschlossen wird. Mit "Alles im Griff" aus dem fernen Tübingen dürften sie sich langfristig nicht zufriedengeben.