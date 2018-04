Ein Bild sagt oft mehr als tausend Worte – das gilt gerade auch für politische Spitzentreffen. Manche Staatslenker wissen sich besonders in Szene zu setzen.

Schulter an Schulter, die Hände zur Brust hochgezogen und eng verschränkt schauen US-Präsident Donald Trump und der französische Präsident Emmanuel Macron in die Kameras der Fotografen. Beim jüngsten Staatsbesuch Macrons in den USA präsentierten sich beide Staatsoberhäupter demonstrativ freundschaftlich. Mit Spannung wird erwartet, wie Bundeskanzlerin Angela Merkel nun am Freitag von Trump in Washington empfangen wird. Denn Gestik, Mimik und Inszenierung sind bei politischen Spitzentreffen oft aufschlussreicher als die Reden.

Bloß nicht loslassen! Händeschütteln kann zur heiklen Angelegenheit werden. Vor allem für US-Präsident Donald Trump scheint die Devise zu heißen: Wer loslässt, verliert! Mit Emmanuel Macron lieferte sich der US-Präsident schon mehrere solche Duelle – etwa bei einem Besuch des Nato-Hauptquartiers in Brüssel im Mai 2017 oder wenige Wochen später bei den Feierlichkeiten zum französischen Nationalfeiertag auf den Champs-Elysees in Paris. Immer wieder reißt Trump die Hand des französischen Präsidenten an sich, rüttelt und zerrt, doch Macron hält stets dagegen – teils mit zusammengebissenen Zähnen.

Ohne Handschlag: Kanzlerin Angela Merkel muss bei ihrem Besuch in Washington im März 2017 auf einen herzlichen Handschlag beim Fototermin verzichten. US-Präsident Donald Trump behält die Hände gefaltet im Schoß, Merkel macht ein verdutztes Gesicht.

Angepinkelt: Vor laufender Kamera bringt Labrador-Mischling Nemo sein Herrchen Emmanuel Macron in Verlegenheit. Während eines Gesprächs des französischen Präsidenten mit drei Staatssekretären pinkelt Macrons Hund im Oktober 2017 an einen Kamin im Pariser Élyséepalast. Die Gäste nehmen es mit Humor. „Sie haben bei meinem Hund ein völlig ungewöhnliches Verhalten ausgelöst“, sagt Macron.

Platz da! Bei einem Rundgang durch das neue Nato-Hauptquartier in Brüssel im Mai 2017 will Donald Trump ganz vorne mit dabei sein. Dass die vorderen Plätze belegt sind, sieht der US-Präsident nicht als Problem: Brüsk drängelt Trump den montenegrinischen Premierminister Dusko Markovic zur Seite und baut sich in herrischer Pose neben Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg auf. Im Internet wird ein Video der Szene zum Hit.

Did Trump just shove another NATO leader to be in the front of the group? pic.twitter.com/bL1r2auELd — Steve Kopack (@SteveKopack) 25. Mai 2017

Überfall von hinten: Während eines Staatsdinners beim G8-Gipfel in St. Petersburg 2006 legt der damalige US-Präsident George W. Bush plötzlich Hand an die sitzende Kanzlerin. Die spontane Nacken-Massage überrascht nicht nur Angela Merkel. Auch die Fotografen sind nicht darauf vorbereitet. Fernsehkameras halten die kuriose Szene allerdings für die Nachwelt fest.

Der schwarze Hund: Kanzlerin Angela Merkel hat Angst vor Hunden – Russlands Präsident Wladimir Putin beachtet das bei seinem Treffen mit ihr 2007 in Sotschi aber nicht. Er lässt seine Labrador-Hündin Koni in das Zimmer – diese schnuppert auch an Merkel. Die Kanzlerin sitzt sichtlich unbequem auf ihrem Stuhl. Der „Bild“-Zeitung sagt Putin später, er habe nichts von Merkels Hunde-Angst gewusst. Seine Mitarbeiter waren jedoch bereits zu Merkels Antrittsbesuch in Moskau Anfang 2006 darüber informiert worden.

Heißer Draht: Silvio Berlusconi ist bekannt für seine Liebe zum Handy. Beim Nato-Gipfel 2009 in Kehl ignoriert der damalige italienische Ministerpräsident die übrigen Staats- und Regierungschefs und telefoniert für alle sichtbar minutenlang mit dem damaligen türkischen Ministerpräsidenten Recep Tayyip Erdogan.

Bussi, Bussi: EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker legt immer wieder Wert auf körperlichen Kontakt zu seinen politischen Kollegen. Mit Küsschen und festen Umarmungen scheint er Europa zusammenhalten zu wollen – Merkel bekam schon den einen oder anderen Schmatzer ab.