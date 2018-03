vor 1 Stunde dpa Moskau Krise nach Giftanschlag: Russland weist 23 britische Diplomaten aus

Als Reaktion auf die Ausweisung von 23 russischen Diplomaten aus Großbritannier reagiert Russland und weist 23 britische Diplomaten aus. Das teilte das Außenministerium am Samstag in Moskau mit. Wenig später warf ein russischer Diplomat dem Westen eine Beteiligung am Giftanschlag vor.