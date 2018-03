Berlin Köpfe, die 1968 geprägt haben

Ohnesorg, Dutschke, Langhans oder Obermaier – viele Namen sind mit dem Jahr 1968 verbunden. Das Wort einiger hat bis heute Gewicht.

Es waren viele. Hunderttausende machten sich vor 50 Jahren daran, die herrschenden Verhältnisse in Deutschland in Frage zu stellen. Einige von ihnen stehen exemplarisch für diese Zeit.

BENNO OHNESORG (1940-1967): Die Schüsse, mit denen der Westberliner Polizist Karl-Heinz Kurras den Studenten am 2. Juni 1967 während der Proteste gegen den Schah von Persien tötet, verändern die Republik. Zum Symbol wird das Foto des sterbenden Ohnesorg. In der Folge kommt es zu landesweiten Demonstrationen. Später benennt sich die linksterroristische „Bewegung 2. Juni“ nach Ohnesorgs Todesdatum.

RUDI DUTSCHKE (1940-1979): Der Studentenführer gilt als Kopf der außerparlamentarischen Opposition, die mit radikal-sozialistischen Ideen etwa gegen Vietnamkrieg, Nato und Notstandsgesetze kämpft. Am 11. April 1968 schießt ihm in Berlin ein Rechtsextremer in den Kopf. Es folgen die bis dahin schwersten Krawalle in der Bundesrepublik. Dutschke überlebt, leidet aber danach an Epilepsie. Er stirbt 1979.

BEATE KLARSFELD (geb. 1939): Auf einem CDU-Parteitag 1968 in Berlin ohrfeigt sie Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger aus Protest gegen dessen NS-Vergangenheit. Es ist eine Abrechnung mit dem „Schweigen der Väter“. Mit ihrem Mann Serge spürt die Journalistin später untergetauchte Nazis auf. 2012 geht sie für die Partei Die Linke ins Rennen um das Amt des Bundespräsidenten, scheitert aber.

DANIEL COHN-BENDIT (geb. 1945): Wegen seiner führenden Rolle bei den Pariser Unruhen 1968 verweist Frankreich den Sohn eines vor den Nazis geflohenen deutsch-jüdischen Anwalts und einer Französin des Landes, erst Jahre später wird das Einreiseverbot aufgehoben. Von 1994 bis 2014 sitzt der „rote Dany“ für die Grünen im EU-Parlament. 2015 erhält er neben der deutschen die französische Staatsbürgerschaft.

RAINER LANGHANS (geb. 1940): Er ist einer der Gründer der „Kommune 1“ in Berlin. In der Wohngemeinschaft wird diskutiert, gefeiert und geliebt – ein Gegenentwurf zur bürgerlichen Kleinfamilie. Später zieht Langhans nach München und lebt dort mit mehreren Frauen in einer lockeren Lebensgemeinschaft. 2011 nimmt der heute 77-Jährige am RTL-„Dschungelcamp“ teil.

USCHI OBERMAIER (geb. 1946): Sie ist das schöne Gesicht der 68er und der Schwarm einer ganzen Generation. Obermaier wird zur Sex-Ikone, lässt sich auf Drogen und Rockstars wie Mick Jagger, Keith Richards und Jimi Hendrix ein. Das Fotomodel lebt damals in der „Kommune 1“, ist aber – wie sie später selbst sagt – nicht politisch. Heute arbeitet sie als Schmuckdesignerin in Kalifornien.

FRITZ TEUFEL (1943-2010): Das „Kommune-1“-Gründungsmitglied sorgt durch spektakuläre Aktionen wie das „Torten-Attentat“ auf US-Vizepräsident Hubert Humphrey für Schlagzeilen. Später radikalisiert er sich und muss in Haft, zieht sich danach vom Protest zurück. Nach seinem Tod macht Teufel noch einmal Schlagzeilen: 2010 verschwindet seine Urne und taucht an Rudi Dutschkes Grab wieder auf.

HERBERT MARCUSE (1898-1979): Für die Studentenbewegung ist er so etwas wie ein „Philosoph zum Anfassen“. Eines seiner Schlagworte: „Befreiung“. Marcuse ist einer der herausragenden Vertreter der Frankfurter Schule, der auch Theodor W. Adorno und Max Horkheimer angehören. Mit der Machtübernahme Hitlers verließ er Deutschland Richtung USA. Seine Analysen der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft gehören zu den Standardwerken der 68er.

HANS MAGNUS ENZENSBERGER (geb. 1929): Als einer der führenden Denker der Autorenvereinigung „Gruppe 47“ ist das von ihm herausgegebene „Kursbuch“ ein Leitmedium der Studentenbewegung. Enzensberger selbst ist kein Vorkämpfer, aber doch dicht dran: Während er auf Reisen ist, zieht 1967 kurzzeitig die „Kommune 1“ in seine Berliner Villa. Seine Stimme hat bis heute Gewicht.