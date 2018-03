Berlin Koalitionsvertrag über eine neue große Koalition soll heute unterzeichnet werden

Der Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD über eine neue große Koalition soll am Montag (14 Uhr) unterzeichnet werden. Die Vorsitzenden aller im Bundestag vertretenen Parteien äußern sich in Pressekonferenzen zu dem Vertrag.

Der Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD über eine neue große Koalition soll am Montag (14 Uhr) unterzeichnet werden. Die CDU-Vorsitzende Angela Merkel, CSU-Chef Horst Seehofer und der kommissarische SPD-Vorsitzende Olaf Scholz werden ihre Unterschriften unter das 177-seitige Dokument setzen. Am Mittwoch tritt Bundeskanzlerin Merkel im Bundestag zur Wiederwahl an, danach soll die Vereidigung der neuen Bundesregierung stattfinden.

Merkel, Seehofer und Scholz wollen sich in einer Pressekonferenz um 12 Uhr zum Koalitionsvertrag äußern. Auch die Vorsitzenden von Grünen (09.00 Uhr), FDP (09.45 Uhr), AfD (voraussichtlich 11.00 Uhr) und Linken (13.15 Uhr) nehmen zu dem Vertrag und der künftigen Regierung Stellung.