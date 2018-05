Berlin Klage gegen Altkanzler Schröder: Jetzt äußert sich seine Verlobte Soyeon Kim

Die Freundin von Altkanzler Gerhard Schröder hat die Schmerzensgeld-Forderung ihres Ex-Ehemannes an ihren neuen Lebensgefährten zurückgewiesen.

Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) ist einem Medienbericht zufolge in Südkorea vom Ex-Mann seiner Verlobten Soyeon Kim verklagt worden. Der Mann verlange von Schröder wegen einer außerehelichen Affäre 100 Millionen Won (umgerechnet 77.000 Euro), berichtete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap.

Der nicht namentlich genannte Mann wirft dem Altkanzler dem Bericht zufolge vor, eine Affäre mit Soyeon Kim begonnen zu haben, während diese noch mit ihm verheiratet war. Dies habe ihm „seelische Qualen“ bereitet, zitiert Yonhap aus einem beim Familiengericht in Seoul eingereichten Dokument. „Unsere Ehe ist schließlich zerbrochen, und der Beschuldigte sollte für seine Aktion verantwortlich gemacht werden.“

Schröders Lebensgefährtin wies die Vorwürfe ihres Ex-Mannes zurück. Ihre Ehe sei „zerrüttet“ gewesen, sie habe „faktisch schon lange getrennt gelebt“, erklärte sie in einer Stellungnahme.

Außereheliche Affären waren im konservativen Südkorea bis ins Jahr 2015 strafbar, Seitensprünge konnten mit Haftstrafen geahndet werden. Auch heute noch sind sie Anlass für Zivilklagen. Soyeon Kim und ihr Ex-Mann sind seit dem vergangenen November geschieden. Die Beziehung Schröders zu der 26 Jahre jüngeren Südkoreanerin, die als Übersetzerin für ihn gearbeitet hatte, war im September bekannt geworden.

Die Stellungnahme von Soyeon Kim im Wortlaut

„Ich bin von koreanischen und deutschen Medien vielfach gebeten worden, zu den Forderungen meines früheren Mannes Stellung zu nehmen. Das möchte ich hiermit in aller Sachlichkeit tun.

Wenn eine Ehe, die wie bei mir in jungen Jahren geschlossen wurde, zerrüttet ist und geschieden werden soll, liegt der Grund dafür nach meiner Meinung bei den beiden Ehepartnern. Das gilt zumal, wenn beide Ehepartner schon lange Zeit faktisch getrennt gelebt haben. Das war in meiner Ehe der Fall. Deshalb sollte man für das Scheitern einer Ehe nicht dritte Personen verantwortlich machen. Ich habe faktisch schon lange getrennt gelebt. Daher ist Herr Schröder für das Scheitern meiner Ehe nicht verantwortlich.

Ungeachtet anderer Darstellungen ist in der Scheidungsvereinbarung nach dem Willen meines früheren Mannes festgelegt, dass ich unser gesamtes Vermögen an ihn übertrage. Darüberhinaus trage ich die Hälfte der Unterhaltskosten für unser gemeinsames Kind. Diese Vereinbarung wurde bereits vollzogen. Deshalb gibt es nach meiner Auffassung für weitere Forderungen meines früheren Mannes, an wen auch immer sie gerichtet werden, keine rechtliche Grundlage.

Jeder wird verstehen, dass die persönliche Beziehung zwischen mir und meinem frühren Mann beendet ist. Unbenommen davon bleibt natürlich die gemeinsame Sorge für unser Kind. Ich gehe davon aus, dass mein früherer Mann sich, so wie in der Vergangenheit, als ein guter Vater unseres Kindes verhalten wird. Ich werde ihm diese Aufgabe nicht erschweren, sondern in fairer Weise unseres Kindes wegen so leicht als möglich machen.

Ich bitte die Medien um Rücksichtnahme, damit die Entwicklung unseres Kindes nicht erschwert wird.

Soyeon Kim“