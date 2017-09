Politik Katrin Göring-Eckardt im SÜDKURIER-Interview: Jamaika-Koalition? "Da bin ich pessimistisch"

Katrin Göring-Eckardt, Spitzenkandidatin der Grünen, erklärt, welche Kompromisse ihre Partei nicht eingehen will.

Frau Göring-Eckardt, die Grünen wollen bei der Bundestagswahl die Bronzemedaille. Momentan sieht es nach dem letzten Platz aus. Wie wollen Sie die Wende noch schaffen?

Vier Parteien liegen nah beieinander. Platz drei ist drin – und entscheidet darüber, in welche Richtung Deutschland steuert. Es macht einen großen Unterschied, ob wir Grüne oder die FDP die Richtung der nächsten Bundesregierung bestimmen. Uns geht es um Klimaschutz, um den Ausstieg aus der industriellen Massentierhaltung, um die soziale Frage. Die Kinderarmut ist während der Regierungszeit der großen Koalition mit SPD-Beteiligung gestiegen, offensichtlich war das Thema nicht wichtig genug. Sie haben in Konstanz mit Christine Finke eine Twitter-Heldin, die sich mit ihrem Blog „Mama arbeitet“ traut, auf ihre Situation hinzuweisen. Mich hat am meisten ihr Satz kurz vor Weihnachten im vergangenen Jahr beschäftigt: „Ich hab Angst vor Weihnachten, weil ich meinen Kindern nicht das bieten kann, was ganz normal wäre.“ Wenn man nicht die große Koalition will und nicht Schwarz-Gelb, muss man sein Kreuz bei uns machen. Und es gibt einen anderen Punkt, der uns bei dieser Wahl wichtig ist: dass wir vor der AfD liegen. Wenn man sich Alexander Gauland anschaut und seinen Stolz auf Deutschlands militärische Leistungen in den Weltkriegen, wird deutlich, wie weit rechts die AfD wirklich steht und wie rückwärtsgewandt sie ist. Statt uralte Wunden aufzureißen, sollten wir stolz auf das friedliche und demokratische Deutschland sein, dass wir in und mit Europa aufgebaut haben. Dazu gehören unser sensibler und verantwortungsvoller Umgang mit der eigenen Geschichte und das Bekämpfen von nationalsozialistischen Tendenzen in unserer Gesellschaft.

Bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg haben die Grünen 30 Prozent geholt, Sie wären mit 10 zufrieden. Ist im Bund der linke Flügel zu stark?

Nein. Die Parteibasis hat mit Cem Özdemir und mir zwei Realpolitiker als Spitzenkandidaten gewählt. In Baden-Württemberg waren die Grünen immer schon viel stärker als anderswo. Und nach dem Desaster mit Stefan Mappus haben Winfried Kretschmann und die Grünen gezeigt, wie es geht. Das haben die Wähler im vergangenen Jahr durch die 30 Prozent eindrucksvoll honoriert. Von Kretschmann haben wir gelernt, im Sinne der Verantwortung für das ganze Land zu denken. Das war früher nur den beiden Volksparteien gegeben. Doch dafür stehen Cem und ich auch.

Welche Kompromisse würden Sie eingehen, um eine schwarz-grüne Koalition zu ermöglichen?

Kein seriöser Verhandler würde vorweg etwas sagen, egal ob beim Kauf eines Gebrauchtwagens oder in der Politik. Das würden harte Verhandlungen, insbesondere mit Herrn Seehofer. Das können auch alle erwarten, die uns ihre Stimme gegeben haben. Wir sind jedenfalls gut vorbereitet. Dafür haben wir zehn Punkte verabschiedet, die wir in Verhandlungen vornean stellen. Wir werden die Landwirtschaft nachhaltig machen, sauberen Autos zum Durchbruch verhelfen und Klimaschutz voranbringen. Das Thema Kohleausstieg gehört dazu. Wir wollen die 20 dreckigsten Kohlekraftwerke sofort abschalten. Wir sprechen uns auch dafür aus, dass keine Rüstungsgüter mehr in die Krisenregionen dieser Welt exportiert werden. Wir exportieren Waffen nach Saudi-Arabien und wundern uns dann, dass der weltweite Terrorismus aus diesem Land finanziert wird.

2013 waren die Koalitionsgespräche mit der Union gescheitert. Sehen Sie dieses Mal bessere Chancen?

Leicht wird es sicher nicht, mit der Union über Flüchtlingspolitik oder Klimaschutzpolitik zu verhandeln. Aber wenn die Wahlergebnisse es hergeben, werden wir es versuchen. Auf jedem Fall sind beide Seiten besser aufeinander vorbereitet. Und wir wollen die Fortsetzung der großen Koalition verhindern. Die hat dem Land nicht gutgetan und die radikalen Ränder gestärkt. Es war ja nicht eine große Koalition, die große Dinge bewältigt, sondern eine große Koalition, die aussitzt und vertagt.

Unter welchen Bedingungen wären die Grünen bei Jamaika, also Schwarz-Gelb-Grün, dabei?

Da bin ich deutlich pessimistischer. Die FDP-Generalsekretärin sagt, dass die Klimakrise Fake News sind. Herr Lindner meint, dass die Mieten nur durch den Markt zu regeln seien und die Mietpreisexplosionen in den Großstädten halt Pech für Mieter sind. Das ist absurd, wenn ich sehe, wie viele Leute Probleme haben, überhaupt eine Wohnung zu finden, die sie einigermaßen bezahlen können.

In der Zusammenarbeit mit der CDU/CSU müsste Ihre Partei starke Kompromisse beim Thema Flüchtlingskrise eingehen. Das würde doch Grundprinzipien Ihrer Anhänger brechen.

Das Grundrecht auf Asyl im Grundgesetz werden wir hart verteidigen. Die verfassungswidrige Obergrenze wird es mit uns nicht geben. Wir wollen eine realistische, pragmatische, humanitäre Flüchtlingspolitik. Da kann man keine Deals mit Libyen machen. Das deutsche Außenministerium hat festgestellt, dass dort KZ-ähnliche Zustände herrschen. Man kann nicht die europäischen Außengrenzen nach Afrika verlagern. Wir sollten mit dem Flüchtlingsrat der Vereinten Nationen reden, dass er Kontingente bestimmt, wie Leute sicher nach Europa kommen. Die Schwächsten sollen zuerst kommen können, also Frauen und Kinder. Und wir brauchen ein Einwanderungsgesetz. Viele Menschen aus südosteuropäischen und auch afrikanischen Staaten werden bei uns kein Asyl bekommen. Deshalb sollten sie die Möglichkeit haben, als Fachkraft einzuwandern und so der katastrophalen wirtschaftlichen Lage in ihren Heimatländern zu entkommen.

Vor zwei Jahren waren Sie unter den Wortführern der Willkommenskultur. Jetzt wollen Sie mehr Polizei. Wie soll das zusammenpassen?

Sie vermischen da zwei Debatten: Mehr Sicherheit durch mehr Polizei einerseits und eine geordnete Flüchtlingspolitik andererseits. Menschen auf der Flucht Hilfe zu gewähren, steht doch nicht im Widerspruch zu mehr Polizei. Im Gegenteil, die braucht man, damit es ordentlich bewältigt werden kann und die Polizei macht einen super Job, hat aber Millionen Überstunden. Bei der Sicherheitsdebatte stört mich etwas: Die Union führt seit 12 Jahren das Innenministerium, ruft aber jedes Mal nach Gesetzesverschärfung, wenn ein Anschlag passiert.

Dabei haben wir die Gesetze längst und schöpfen die Möglichkeiten nicht aus. Wir haben etwa Meldeauflagen für Gefährder. Die werden aber nicht angewandt, weil nicht genügend Polizisten da sind, die diese Auflagen kontrollieren, Gefährder überwachen und bei Straftaten zügig einschreiten können. Die Union ist für die Sicherheit zuständig und versagt und weil es sie im Kern trifft, versucht sie, die Verantwortung abzuschieben. Peinlich.

Wie haben Sie während des Wahlkampfes das Land erlebt?

Manchmal verabreden sich AfD-Anhänger, um bewusst zu provozieren. Einmal hat eine Frau auf mich eingeschrien, sie ist völlig ausgetickt. Ich habe ganz ruhig auf sie reagiert und gesagt, ich verstehe, wenn jemand sich Sorgen macht. Aber dass man jetzt das Gefühl haben muss, dass überall der Mob unterwegs ist und unsere Innenstädte überrollt, dem ist nicht so. Die allermeisten Menschen in diesem Land wollen Frieden, die wollen Zusammenhalt, die wollen Menschen, die in Not sind, aufnehmen. Sie machen sich Sorgen um ihre Rente, um ihre Wohnung, um ihre Kinder. Wir sollten nicht immer nur die in den Fokus nehmen, die die Demokratie anfeinden. Ich bin mal für die Demokratie auf die Straße gegangen in einer Diktatur und deswegen werde ich immer die Erste und die Letzte sein, die für Demokratie kämpft.