Ottawa Kanadas Sportminister tritt wegen Belästigungsvorwürfen zurück

Der Kanadische Sportminister Kent Hehr soll Frauen gegenüber sexuell anzügliche Bemerkungen gemacht haben. Premierminister Justin Trudeau teilte mit, er habe Hehrs Rücktritt angenommen. Nun müssten die Ergebnisse einer Untersuchung zu den Vorwürfen abgewartet werden.

Hehr soll in seiner Zeit als Abgeordneter im Provinzparlament von Alberta Frauen mit sexuell anzüglichen Bemerkungen belästigt haben. Frauen sollen sich deswegen nicht getraut haben, mit ihm in einen Fahrstuhl zu steigen. Am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos sagte Trudeau, jegliche Form der Belästigung sei „inakzeptabel“. „Die Kanadier haben das Recht, in einer Umwelt ohne Belästigung zu leben und zu arbeiten.“