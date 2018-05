Berlin Jutta Cordt, Chefin der Bamf-Zentrale in Nürnberg, gerät immer mehr unter Druck

Wie jetzt bekannt wurde, liegen gegen Jutta Cordt Strafanzeigen vor, die von der Staatsanwaltschaft Bremen geprüft werden. Vor einem Krisentreffen, das am Freitag in der Bremer Bamf-Außenstelle stattfand, wollte sich Cordt nicht zu der Affäre äußern.

Die Asyl-Affäre in der Bremer Außenstelle des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf) sorgt für Streit in der Großen Koalition. Die CSU wehrt sich energisch gegen Angriffe aus der SPD auf Bundesinnenminister Horst Seehofer, dem sie mangelnden Aufklärungswillen vorwirft. Innenstaatssekretär Stephan Mayer (CSU) sagte gegenüber unserer Zeitung: „Horst Seehofer steht an der Spitze derer, die diese Affäre rückhaltlos und vollständig aufklären wollen.“ Mit seinem bisherigen Vorgehen habe Seehofer dies „eindrucksvoll unter Beweis gestellt“. So hatte Seehofer der skandalumwitterten Bremer Bamf-Filiale bis auf weiteres untersagt, weitere Asylentscheidungen zu treffen.

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hatte Seehofer in der Affäre zuvor scharf kritisiert. Die Öffentlichkeit habe ein Interesse zu erfahren, wie es zu solchen Zuständen kommen konnte, so Klingbeil: „Seehofer hat diese Antworten bisher nicht gegeben.“ Innenstaatssekretär Stephan Mayer weist dies zurück und kündigt an, dass es weiter Aufklärungsanstrengungen geben werde und „mit Sicherheit weitere Konsequenzen“. Es gehe schließlich darum, „verloren gegangenes Vertrauen in der Bevölkerung wiederherzustellen“.

1200 Menschen bekommen Asyl ohne Voraussetzungen

In der Bremer Bamf-Filiale sollen zwischen 2013 und 2016 Mitarbeiter mindestens 1200 Menschen Asyl gewährt haben, ohne dass die rechtlichen Voraussetzungen dafür erfüllt waren. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen die ehemalige Leiterin und weitere Personen, darunter Anwälte und Übersetzer. Wie der Bremer Senat mitteilte, ist zur weiteren Aufklärung der Vorwürfe ist eine gemeinsame Ermittlungsgruppe der Zentralen Antikorruptionsstelle und des Landeskriminalamts Bremen mit Unterstützung der Bundespolizei geplant.

Jutta Cordt, Chefin der Bamf-Zentrale in Nürnberg, gerät in der Affäre zunehmend unter Druck. Wie jetzt bekannt wurde, liegen gegen sie Strafanzeigen vor, die von der Staatsanwaltschaft Bremen geprüft werden. Vor einem Krisentreffen, das am Freitag in der Bremer Bamf-Außenstelle stattfand, wollte sich Cordt nicht zu der Affäre äußern.

Am Dienstag wollen Innenminister Seehofer und Bamf-Chefin Cordt in einer Sondersitzung des Innenausschusses des Bundestags Auskunft über den Stand der Erkenntnisse in dem Fall geben.

Die FDP, so der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Stephan Thomae gegenüber unserer Zeitung, erwartet vom Innenminister in der Sitzung „Aufklärung, wann er wovon Kenntnis erhielt“. Und Bamf-Leiterin Cordt werde erklären müssen, warum sie die kommissarische Leiterin Josefa Schmid von Bremen nach Deggendorf versetzt hat. „Ging ihr deren Aufklärungsarbeit etwa zu weit?“, unkt Thomae. Er glaube ohnehin nicht daran, dass in der Sondersitzung alle offenen Fragen geklärt werden könnten.

„Eine umfassende Aufarbeitung kann nur ein Untersuchungsausschuss leisten“, so Thomae. In einer parlamentarischen Untersuchung müssten auch Mitglieder der ehemaligen Bundesregierung erklären, „weshalb diese Probleme seit mindestens 2015 bis 2017 vor ihnen verborgen bleiben konnten“. Thomae nennt drei überaus prominente CDU-Politiker: den früheren Innenminister Thomas de Maizière, Peter Altmaier als ehemaligen Staatsminister im Kanzleramt für die Flüchtlingskoordination zuständig, und auch Bundeskanzlerin Angela Merkel selbst.

Für die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses wären neben den Stimmen der FDP auch Stimmen von zwei weiteren Oppositionsparteien nötig. Bisher hat nur die AfD ihre Unterstützung angekündigt, die Linkspartei lehnt ein solches Gremium ab. Auch bei den Grünen zeichnet sich inzwischen die Ablehnung eines Untersuchungsausschusses ab.

Luise Amtsberg, Sprecherin für Flüchtlingspolitik: „Diejenigen, die einen Untersuchungsausschuss als Allheilmittel proklamieren, verkennen den Handlungsdruck, der für die unverzügliche Reform des Bamf gegeben ist. Denn jeden Tag entscheidet diese Behörde weiter über Asylanträge.“ Das Parlament müsse zügig die Aufklärung vorantreiben, so Amtsberg. Für die Sondersitzung des Innenausschusses hätten die Grünen deshalb einen umfangreichen Fragenkatalog vorgelegt. Amtsberg: „Wir erwarten auf alle diese Fragen Antworten.“