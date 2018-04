vor 1 Stunde Uli Fricker Exklusiv Berlin Jens Spahn: Warum tut dieser Mann nicht einfach seine Pflicht?

Es vergeht kaum ein Tag, an dem der CDU-Politiker Jens Spahn nicht ein brisantes Stichwort in die Runde wirft. Warum tut der Gesundheitsminister nicht einfach mal seinen Job, frägt Uli Fricker in seinem Kommentar.