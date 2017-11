Berlin Jamaika-Verhandlungen: CSU schmettert Kompromisssignale der Grünen ab

Holpriger Start in die zweite Runde der Jamaika-Sondierungen: Die CSU schmetterte am Dienstag Kompromisssignale der Grünen zum Thema Verkehr schroff ab. Die FDP nahm die Äußerungen dagegen „mit Interesse“ auf. Die Grünen forderten ihrerseits Zugeständnisse der Verhandlungspartner.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sagte, die Sondierungsgespräche sollen am 16. November abgeschlossen sein. Danach wollen die Parteien entscheiden, ob sie formelle Koalitionsverhandlungen aufnehmen. Die Unterhändler von Union, FDP und Grünen wollten am Dienstag unter anderem über die Themenbereiche Familie, Europa, Bildung, Außenpolitik und Verteidigung sprechen.

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sagte, es gehe darum, Familien zu entlasten, unter anderem durch die Erhöhung des Kindergelds und der Einführung eines Baukindergelds. Zu den Äußerungen von Grünen-Chef Cem Özdemir, der die Forderung seiner Partei nach einem Aus für den Verbrennungsmotor ab 2030 nicht länger zur Koalitionsbedingung macht, sagte Dobrindt: „Das Abräumen von Schwachsinnsterminen ist noch kein Kompromiss.“ Es reiche nicht aus, „Unsinniges über Bord zu werfen“.

Özdemir sagte vor Beginn der Sondierungen am Dienstag, die Grüne gingen „mit Angeboten rein in die Gespräche“. Mit ihrem Wahlergebnis von 8,9 Prozent könnten sie es aber nicht schaffen, „zu hundert Prozent“ auch ihre Handschrift beim Thema Mobilität durchzusetzen. Die Klimaschutzziele seien aber nur erreichbar, wenn es neben der Energie- auch eine Mobilitätswende gebe, betonte er.

FDP-Chef Christian Lindner begrüßte „die Bewegung, die es bei den Grünen zu geben scheint“. Er beziehe dies weniger auf den Verbrennungsmotor, sondern darauf, was die Grünen zum Thema fossile Energieträger gesagt hätten. Die Grünen hatten sich am Montag kompromissbereit beim Kohleausstieg gezeigt. Entscheidend sei nicht der Zeitpunkt des Abschaltens des letzten Kraftwerks, sondern die CO2-Emissionsminderung, sagte Parteichefin Simone Peter. Lindner räumte zugleich ein, auch für Positionen seiner Partei gebe es keine Mehrheiten.

Abschaffung des Solidaritätsbeitrags als Ziel der FDP

Schon jetzt sei klar, dass eine große Steuerreform mit 30 Milliarden Euro Entlastung eher nicht realisiert werden könne. Daher konzentriere sich die FDP auf die Abschaffung des Solidaritätsbeitrags. „Das ist ein erreichbares und realistisches Ziel“, sagte der FDP-Chef. Grünen-Verhandlungsführerin Katrin Göring-Eckardt sagte vor der zweiten Sondierungsrunde: „Jetzt ist die Zeit des Brückenbauens.“ Es blieben noch neun Tage bis zum „Abgabetermin“, sagte sie mit Blick auf den Zeitplan für die Sondierungen.

CDU-Verhandlungsführerin Merkel sieht bei den Themen Finanzen, Klimaschutz und Zuwanderung den größten Gesprächsbedarf. „Das werden drei komplizierte Dinge sein“, sagte sie in einer am Montagabend veröffentlichten Video-Stellungnahme. SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles sprach am Dienstag von einer „Jamaika-Kreuzfahrt ohne Ziel“. Es wachse lediglich die Liste der Punkte, „wo sie sich nicht einig sind“. Linken-Parlamentsgeschäftsführer Jan Korte sprach von einer „Grünen Woche des Einknickens“. Der Deutsche Städtetag forderte die Jamaika-Parteien auf, einen „klaren Akzent für mehr öffentliche Investitionen zu setzen“.

Den größten Nachholbedarf gebe es im Bereich Bildung und bei der Verkehrsinfrastruktur, erklärte Städtetags-Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy mit Blick auf eine aktuelle Bertelsmann-Studie, wonach öffentliche Investitionen Wachstum, Beschäftigung und langfristig auch höhere Staatseinnahmen bringen.