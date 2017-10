Berlin Jamaika-Unterhändler streiten über Umgang miteinander

Die Jamaika-Unterhändler sind am Donnerstag in gereizter Stimmung in die Beratungen über die heiklen Themen Klima und Zuwanderung gestartet.

Die Runde um die Partei- und Fraktionsspitzen von CDU, CSU, FDP und Grünen bemühte sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag vor dem Einstieg in die Sachdebatte hinter verschlossenen Türen, die Lage zu entspannen. Aus Teilnehmerkreisen hieß es, es könne dauern, bis die Verhandler in die Beratung der Sachthemen einsteigen könnten.

FDP-Chef Christian Lindner hatte sich beschwert, dass von den Grünen die am Dienstag erzielten Verabredungen im Bereich Finanzen am Mittwoch wieder in Frage gestellt worden waren. „Allen muss klar sein, dass wir anders miteinander sprechen müssen, damit so ein Tag danach sich nicht wiederholt“, sagte er der „Süddeutschen Zeitung“.

Grünen-Chef Cem Özdemir sagte vor Beginn der Beratungen, es gehe nicht, sich auf Arbeitsgrundlagen zu verständigen, die Einzelne dann „sehr mutwillig“ interpretierten. Die Grünen wollten eine Regierung, die sich nicht nur inhaltlich, sondern bei den Umgangsformen von den vorherigen Koalitionen unterschieden. „Da legen wir sehr viel wert drauf und das werden wir jetzt sehr deutlich ansprechen.“

Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt sagte, sie sei gespannt, wie die anderen Partner die Klimaschutzziele einhalten wollten. Dass es in der Nacht auf Mittwoch und damit unmittelbar vor dem Gespräch einen Abschiebeflug nach Afghanistan gegeben habe, nannte sie einen „gravierenden Vorgang“.

Herrmann erwartet schwierige Sondierungen zur Migration

Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) erwartet schwierige Jamaika-Sondierungsgespräche zur Migration. Es gebe „große Diskrepanzen“ beim Thema Flüchtlinge, sagte Herrmann am Donnerstag in Berlin. „Die Situation wie 2015 darf sich nicht wiederholen“, erklärte er mit Blick auf den Höhepunkt der Flüchtlingskrise. „Es kann nicht sein, dass wir uns einbilden, wir könnten ganz viele Flüchtlinge in Deutschland aufnehmen.“ Herrmann gehört bei den Gesprächen zwischen CDU, CSU, Grünen und FDP zum Sondierungsteam seiner Partei.

Herrmann bekräftigte, dass Migranten mit eingeschränktem Schutzstatus ihre Familien nicht nachholen können sollten. Die Bundesregierung kritisierte er, weil sie bisher keine verlässlichen Zahlen dazu vorgelegt habe, wie viele Angehörige von Migranten möglicherweise nachkommen könnten. „Seriös kann das so insgesamt nicht recht sein, wenn mal von 20 000 und mal von einer Million die Rede ist. So kommen wir ja nicht vernünftig voran“, sagte der CSU-Politiker.

Zu Forderungen der Grünen, alle Kohlekraftwerke bis 2030 abzuschalten, sagte er: „Wir müssen auch an die Arbeitsplätze denken, wir müssen auch an die sichere Stromversorgung unseres Landes denken.“