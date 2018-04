Tel Aviv Israelische Soldaten erschießen drei Palästinenser an Gaza-Grenzzaun

Israelische Soldaten haben bei zwei Zwischenfällen an der Grenze zum Gazastreifen am Sonntag insgesamt drei Palästinenser getötet und einen weiteren verletzt.

Wie die Armee mitteilte, erschossen Soldaten zwei Palästinenser, die über die Grenze auf israelisches Gebiet gelangt waren und dann Sprengsätze auf die Soldaten geworfen hätten. Zuvor hatten Soldaten nach Angaben der Armee auf zwei Palästinenser geschossen, die versuchten, im südlichen Gazastreifen über die Grenze zu gelangen. Einer der beiden Palästinenser sei getötet worden.

Der Verletzte sei festgenommen worden. In den vergangenen Wochen waren im Gazastreifen bereits dutzende Palästinenser getötet worden. Die meisten von ihnen hatten sich sich Grenzgebiet an Protesten gegen Israel beteiligt. Die Proteste hatten am 30. März begonnen und sollen noch bis Mitte Mai andauern. Am 15. Mai jährt sich zum 70. Mal die Nakba (deutsch: Katastrophe oder Unglück). An diesem Tag erinnern die Palästinenser an die Vertreibung und Flucht von rund 760.000 Landsleuten, die 1948 auf die Gründung des Staats Israel folgten.