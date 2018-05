vor 3 Stunden dpa Washington Iran: US-Ausstieg aus Atomdeal wäre historischer Fehler

In wenigen Tagen will Donald Trump entscheiden, wie es mit dem Atomdeal weitergehen soll. Benjamin Netanjahu prangert den Deal als «schrecklich» an. Während die Nervosität steigt, sieht sich der Iran gut vorbereitet.