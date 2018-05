Berlin Internationales Presse-Echo zum Nahost-Konflikt

Die Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem und die vielen Toten an der Gaza-Grenze werden in internationalen Medien überwiegend als schwere Hypothek für eine Friedenslösung im Nahen Osten bewertet. Doch es gibt vereinzelt auch Zustimmung für die Entscheidung der USA, ihre Botschaft nach Jerusalem zu verlegen.

USA:

„Washington Post“: US-Botschaft Symbol von Spaltung und Bitterkeit

„Die Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem von Tel Aviv hätte ein Moment von Einheit und Brüderlichkeit sein können. Stattdessen wurde sie, wie das meiste, was (Präsident Donald) Trump anfasst, ein Symbol von Spaltung und Bitterkeit. Sie hätte die Krönung eines Friedensabkommens sein können, wie Regierungen von Republikanern und Demokraten gehofft hatten. Stattdessen hat sie die Hoffnung auf eine Zwei-Staaten-Lösung so gut wie zerstört.“

„New York Times“: Trumps Versagen in Jerusalem

„Der Tag, an dem die Vereinigten Staaten ihre Botschaft in Jerusalem eröffneten, war einer, auf den die Welt gehofft hatte, aufgrund dessen, was dieser Tag symbolisieren sollte: das Ende eines anscheinend endlosen Konflikts, eine blutgetränkte Tragödie mit Recht und Grausamkeit auf beiden Seiten. (...) Aber der Kontrast am Montag zwischen dem Jubel in Jerusalem und dem Leid der Palästinenser in Gaza hätte nicht größer sein können oder abschreckender für jene, die weiterhin auf einen gerechten und dauerhaften Frieden hoffen.“

ISRAEL:

„Haaretz“: Israel trägt Verantwortung für Gazastreifen

„Tödliche Waffen werden junge Leute nicht abschrecken, die nichts zu verlieren haben. Es gibt keinen Streit über das Recht Israels, seine Grenzen zu verteidigen. Aber das bedeutet nicht, dass es das Recht hat, nach Belieben alles mit denen zu tun, die versuchen, diese zu überqueren. Israel trägt Verantwortung, wenn auch nicht allein, für das Gaza-Desaster. Der Abzug von 2005 hat Israel nicht von seiner Verantwortung entbunden, jedenfalls nicht, so lange es Gaza mit einer Blockade erstickt.“

GROSSBRITANNIEN:

„Telegraph“: Palästinenser müssen sich mit neuen Realitäten abfinden

„Präsident Trump hofft offensichtlich die Dynamik ändern zu können, indem er die Palästinenser mit der fortdauernden Existenz Israels konfrontiert.(...) Es wird eine Weile dauern, bis die Palästinenser einem von den USA geführten Prozess vertrauen, aber sie haben kaum noch andere Optionen. Sie müssen sich mit den neuen Realitäten vor Ort abfinden.“

FRANKREICH:

„Libération“: Donald Trumps Aufrufe zu Frieden sind zynisch

„Die Provokateure sind Donald Trump und Benjamin Netanjahu. Indem sie den Umzug der US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem feiern, vollziehen sie symbolisch die Abkehr vom Projekt eines eigenen Palästinenserstaats. Und die palästinensischen Führer haben das letzte bisschen Kredit verspielt, das sie noch bei ihrem Volk hatten.“

„Dernières Nouvelles d'Alsace“: Traumatischer Geburtstag Israels

„Dieser 70. Geburtstag Israels ist traumatisch. Er löst weniger Optimismus aus als der 60., der wiederum schon weniger glücklich war als der 50. Zwei Nachbarvölker zahlen dafür den Preis in ihrem Alltag. Das Schlimmste ist, dass der Rest der Welt, von platter Missbilligung einmal abgesehen, ohnmächtig ist.“

„Ouest France“: Trump hat mit Blut Geschichte geschrieben

„Die amerikanische Entscheidung, die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen, (...) steht nicht nur im Widerspruch zu sieben Jahrzehnten der Diplomatie. Es ist eine brandgefährliche Geste in einer Region, in der es an Glutherden schon vorher nicht mangelte. Eine Geste, die jede Möglichkeit der Mediation aus Sicht der Palästinenser in noch weitere Ferne rücken lässt. Trump habe Geschichte geschrieben, ereiferte sich gestern (Benjamin) Netanjahu. Ja, das stimmt, aber mit Blut.“

SPANIEN:

„El Mundo“: Trumps Entscheidung war unverantwortlich

„Donald Trumps unverantwortliche Entscheidung, die US-Botschaft in Israel von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen, hat eine tragische Konfrontation zwischen der israelischen Armee und der Terrorgruppe Hamas ausgelöst, die an die Bevölkerung von Gaza appelliert hatte, sich in Massen an der Grenze zu versammeln.“

„El País“: Israels Regierung muss die Schüsse dringend erklären

„Die Zahl der Toten bei den zivilen Demonstrationen im Inneren von Gaza ist nicht zu rechtfertigen. Die israelische Regierung muss dringend erklären, warum auf die 35 000 Menschen, die gestern an der Grenze protestierten, scharf geschossen wurde, statt nur Material zur Krawallbekämpfung einzusetzen.“

DÄNEMARK:

„Dagbladet“: Praktisch eine neue Intifada

„In der Praxis hat eine neue Intifada begonnen, und niemand kann heute sagen, wo das hinführen wird. Die USA, Trump und Israels politische Führung tragen die Hauptverantwortung dafür, dass der Konflikt im Mittleren Osten in eine Phase palästinensischer Verzweiflung, eskalierender Gewalt und Kriegsgefahr übergeht.“

ÖSTERREICH:

„Die Presse“: Intifada wäre die falsche Antwort

„Für die Palästinenser hat Amerika endgültig die Glaubwürdigkeit als Mittler verspielt. Es wäre jedoch ebenso fatal wie sinnlos, wenn die palästinensische Führung deshalb die Wutschleusen für eine dritte Intifada öffnete.“

SCHWEIZ:

„Neue Zürcher Zeitung“: Frieden erscheint ferner denn je

„Trumps neue Palästinapolitik birgt enorme Gefahren. Eine Friedenslösung erscheint ferner denn je. Trump hat Netanjahus Politik der unablässigen Dramatisierung, Zuspitzung und Demütigung der Palästinenser volle Rückendeckung gegeben.“

TSCHECHIEN:

„Lidove noviny“: Israel muss seine Grenze schützen

„Wer nach dem "Ende der Besatzung" ruft, fordert damit die Liquidierung des jüdischen Staates. (...) Gerade deshalb verteidigt Israel seine Grenze auf eine Art und Weise, die in Westeuropa nicht verstanden und verurteilt wird.“

„Pravo“: Stabilität im Nahen Osten in weiter Ferne

„Von einer Stabilisierung des Nahen Ostens und Schritten hin zu einem Frieden können wir einstweilen nur träumen. Deshalb ist es nicht sonderlich gut, wenn die Lage an noch relativ stabilen Orten wie zum Beispiel in Israel unnötig verschärft wird - durch wenig vorausschauende politische Entscheidungen. Der Umzug der US-Botschaft in Israel nach Jerusalem gehört zu dieser Kategorie.“

SLOWAKEI:

„Pravda“: Trump und Netanjahu schaffen neue Attentäter

„Internationale Hooligans vom Typ (des US-Präsidenten) Donald Trump und aggressive Rechtspolitiker wie (Israels Regierungschef) Benjamin Netanjahu geben sich überzeugt, dass man sich Jerusalem auch ohne Vereinbarungen und gegenseitige Garantien aneignen kann. Damit machen sie aus der Stadt ein neues Symbol. Ein Symbol, das neue Generationen von Attentätern hervorbringen wird.“

SAUDI-ARABIEN:

„Al-Riyadh“: Letzter Funken Hoffnung auf Frieden in Nahost erloschen

„Die Palästinenserkonflikt ist durch die Verlegung der US-Botschaft in das besetzte Jerusalem noch komplizierter geworden. Es gab einen kleinen Hoffnungsschimmer für eine Lösung, aber nicht einmal dieser Funken existiert aufgrund von zunehmender israelischer Eigensinnigkeit noch.“

GRIECHENLAND:

„Kathimerini“: „Eröffnung in Jerusalem - Blutbad in Gaza“

„I Avgi“ titelt: „Trump brandschatzt den Nahen Osten. Massaker wegen der Botschaftseröffnung“

„Efimerida ton Syntakton“: „Blutvergießen mit der Unterschrift Trumps“