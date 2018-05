vor 52 Minuten dpa Hamburg Hamburg setzt bundesweit erste Dieselfahrverbote in Kraft

Das deutschlandweit erste Dieselfahrverbot ist in Kraft. Auf den beiden in Hamburg betroffenen Straßen ist davon erst einmal wenig zu sehen. Um so größer der Wirbel in Politik und bei Verbänden. Viele Anwohner sind sauer.