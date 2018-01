vor 18 Stunden AFP Hannover Grünen-Parteitag in Hannover: Baerbock und Habeck neue Doppelspitze der Grünen

Die Grünen haben am Samstag in Hannover ihren Parteitag fortgesetzt. Annalena Baerbock setzte sich in einer Kampfabstimmung gegen die niedersächsische Parteilinke Anja Piel durch.