Washington Gespräche mit Nordkorea: Trumps Sekunden-Entscheidung

US-Präsident Donald Trump zeigt sich optimistisch, dass es wirklich zu einem Treffen mit Kim Jong Un kommt. Doch vorerst herrscht Verwirrung über die Voraussetzungen.

Als sich am letzten Donnerstag eine hochrangige Delegation aus Südkorea im Weißen Haus aufhielt, um Mitarbeiter des US-Präsidenten über die jüngsten Kontakte mit Nordkoreas Diktator Kim Jong Un zu informieren und den Gesprächswunsch des Despoten zu überbringen, traf Donald Trump eine Sekunden-Entscheidung. Er bat den südkoreanischen Emissär zu sich und informierte den verdutzten Gast: Ja, er werde die Einladung Kims für ein Gipfelgespräch annehmen. Der südkoreanische Gesandte möge dies doch auch gleich offiziell verkünden. Wenig später trat dieser vor die Presse. Und die Welt horchte auf.

In amerikanischen Medien heißt es, US-Außenminister Rex Tillerson sei von dem Alleingang Trumps ebenso kalt erwischt worden wie alle Nordkorea-Experten im Pentagon. Es gab offenbar keine interne Abstimmung, keine direkten Kontakte mit Nordkorea, keine Beratungen mit Verbündeten und auch keine Debatte darüber, an welche Voraussetzungen das bis spätestens Ende Mai geplante Treffen geknüpft werden soll. Deshalb herrscht auch Unklarheit über die konkreten Erwartungen des Weißen Hauses an Nordkorea. Bislang hat Pjöngjang angeboten, bis zum Treffen auf alle Raketen- und Atomtests zu verzichten. Hatten zunächst Trump und sein Pressestab am Donnerstag den Eindruck erweckt, dies sei für ein Zustandekommen des Gipfels ausreichend, so sah es kurze Zeit später wieder ganz anders aus. Nordkorea müsse noch konkrete Schritte für eine Denuklearisierung erfüllen, bevor Auge in Auge gesprochen werden könne, so Trumps Sprecherin Sarah Sanders. Wenig später ruderte sie auch von dieser Aussage wieder zurück – und sorgte für noch größere Verwirrung.

Ob es mittlerweile direkte Kontakte zwischen den USA und Nordkorea gegeben hat, um die Details festzuklopfen, war am Wochenende ebenso unklar wie der Ort des Treffens. Genannt werden neben Südkorea, der Schweiz – wo Kim zur Schule ging – und Island auch China und die demilitarisierte Zone zwischen Nord- und Südkorea. Ausgeschlossen wird, dass Trump nach Pjöngjang oder Kim nach Washington reisen wird – beides wäre, so heißt es in den USA, eine zu große Aufwertung des Diktators. Die Chancen, dass das Treffen zustande kommt, schätzen Experten im Außenministerium inoffiziell mit 50 zu 50 ein, so US-Medienberichte. Doch der Präsident sieht dies offensichtlich positiver. Er lobte sich selbst, den Weg zum Gipfeltreffen geebnet zu haben. Unter Obama oder Bush, so der Präsident, sei dies ja nicht möglich gewesen. Nun aber träumt Trump vom "größten Deal für die Welt". "Ich denke, sie wollen Frieden machen. Ich denke, es wird Zeit," so der Präsident. Eine realistische End-Prognose wollte er allerdings dann doch nicht wagen: "Wer weiß schon, was passieren wird?"