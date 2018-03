vor 8 Stunden Martin Ferber Exklusiv Politik Gepolter in Berlin: Der doppelte Seehofer

Das Gerangel mit der Kanzlerin um die Rolle des Islam in Deutschland hat es gezeigt: Horst Seehofer will in Berlin den Nebenkanzler geben und gleichzeitig in die Rolle des faktischen Oppositionschefs schlüpfen.