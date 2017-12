Pfeifkonzerte und Buh-Rufe wie beim Abgang von Parteigründer Lucke 2015 gibt es diesmal nicht. Das bedeutet aber nicht, dass es an der Spitze der AfD friedlich geworden wäre. Beim Parteitag in Hannover werden die Rivalitäten in die Hinterzimmer ausgelagert.

Der AfD-Fraktionsvorsitzende Alexander Gauland tritt zur Wahl des Parteichefs an. Gauland entschloss sich am Samstag zur Kandidatur, nachdem zwei vorherige Wahlgänge keine Entscheidung gebracht hatten. Der Berliner Landeschef Georg Pazderski, der zweimal gescheitert war, zog ebenso wie Schleswig-Holsteins Landeschefin Doris von Sayn-Wittgenstein zurück.

Meuthen mit 72 Prozent als AfD-Vorsitzender wiedergewählt

Der AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen ist für zwei weitere Jahre im Amt bestätigt worden. Auf dem Parteitag in Hannover wurde der 56-Jährige mit 72 Prozent als einer von zwei Parteichefs gewählt. Meuthen war AfD-Fraktionschef in Baden-Württemberg, seit kurzem sitzt er als Nachrücker für die AfD ins Europaparlament. Er hatte eine Doppelspitze mit Frauke Petry gebildet, bis diese nach der Bundestagswahl aus der AfD austrat.

Der Berliner Landeschef Georg Pazderski ist bei der Wahl zur neuen AfD-Doppelspitze zweimal gescheitert. Er verfehlte auf dem Parteitag am Samstag jeweils die erforderliche Stimmenzahl. Die einzige Gegenkandidatin, die schleswig-holsteinische Landesvorsitzende Doris von Sayn-Wittgenstein, blieb ebenfalls unter der erforderlichen Schwelle von 50 Prozent. Der Parteitag wurde für Beratungen unterbrochen.

Die AfD hat dazugelernt: Kein Streit mehr auf offener Bühne

Die AfD will bei ihrem ersten Parteitag seit dem Einzug in den Bundestag unbedingt seriös wirken. Sie möchte nicht mehr wahrgenommen werden als undisziplinierte Chaostruppe, die ihre Vorsitzenden mit Schimpf vom Hof jagt. Das gelingt im Saal auch recht gut. Selbst Parteichef Jörg Meuthen hält sich am ersten Tag zurück. Dafür rumort es hinter den Kulissen gewaltig.

Proteste vor der Tür verhindern den pünktlichen Beginn des Parteitags. Als es dann endlich losgeht, braucht der wie ein Wahlkampf-Spot inszenierte Eröffnungsfilm nur wenige Sekunden, um die Delegierten in Stimmung zu bringen: Erst stochert ein alter Mann in einem Mülleimer, dann kommen ein paar verschleierte Frauen und die Botschaft: „Wir wollen unsere Heimat zurück.“

Mit diesem Ton hat die AfD bei der Wahl im September 12,6 Prozent und damit einen Riesen-Erfolg eingefahren. Doch zwei Monate später sind die parteinternen Machtkämpfe nicht zu übersehen. André Poggenburg, AfD-Landeschef aus Sachsen-Anhalt, will eigentlich, dass Jörg Meuthen die Partei künftig alleine führt. Trotzdem geht er überraschend auf Distanz zu seinem Antrag auf Abschaffung der Doppelspitze.

Im Saal werden verschiedene Theorien angeboten. Eine besagt, Meuthen soll im ersten Wahlgang ohne Gegenkandidaten gewählt werden. Danach könnten sich dann der von den Gemäßigten favorisierte Berliner Landeschef Georg Pazderski und weitere Kandidaten um den Posten des zweiten gleichberechtigten Vorsitzenden streiten. Sollte Pazderski nicht auf Anhieb eine absolute Mehrheit erhalten, könnte Fraktionschef Alexander Gauland doch noch antreten.

Beim rechtsnationalen Parteiflügel ist Pazderski nicht nur unbeliebt, weil er Anfang des Jahres für ein Parteiausschlussverfahren gegen den Thüringer Partei- und Landtagsfraktionschef Björn Höcke gestimmt hatte. Höcke und seinen Unterstützern gefällt auch nicht, dass Pazderski seine Berliner Fraktion als möglichen Partner für CDU und FDP positioniert. Pazderski hatte in einem Positionspapier erklärt: „Die Berliner AfD ist bereit, über Blau-Schwarz-Gelb als politisches Zukunftsmodell für unsere Stadt nachzudenken.“

Meuthen will in seiner Eröffnungsrede dem Eindruck entgegenwirken, der Kampf um die Spitzenposten könne die AfD in eine neue Existenzkrise stürzen. Er sagt, die Partei sei seit dem Spaltungsparteitag von Essen im Sommer 2015 „klüger geworden“. Meuthen sagt: „Keiner von uns ist unersetzlich.“ Er weiß: Bescheidenheit kommt auf AfD-Parteitagen immer gut an.

Auch wenn offener Streit diesmal vermieden wird: Die Zeichen stehen auf Konfrontation. Höcke spricht sich am Mittag dafür aus, ein zusätzliches Grußwort des niedersächsischen AfD-Landesvorsitzenden Paul Hampel auf die Tagesordnung zu setzen. Er leitet seine kurze Intervention ein wie ein Popstar: „Hallo Hannover!“ Die Mehrheit der Delegierten lehnt den Vorschlag trotzdem ab. Die Abstimmung ist ein Stimmungstest. Der rechte Parteiflügel verliert erst einmal.

6500 AfD-Gegner demonstrieren in Hannover - Verletzte und Blockaden

Rund 6500 AfD-Gegner haben sich in Hannover an Protesten gegen den Bundesparteitag der rechten Partei beteiligt. Wegen Blockaden durch Hunderte Gegner konnte das Treffen am Samstagmorgen erst mit Verzögerung beginnen, nachdem die Polizei die Aktionen beendet hatte. Die Polizei setzte auch einen Wasserwerfer ein. Bei Auseinandersetzungen wurden mehrere Polizisten und Demonstranten verletzt. Eine Zentralkundgebung unter dem Motto „Unser Hannover - bunt und solidarisch! - Protest gegen Rechtsextremismus und Rechtspopulismus“ mit tausenden Teilnehmern am Mittag im Stadtzentrum verlief friedlich.

Am Morgen versuchten Demonstranten rund um das Kongresszentrum im Zooviertel, wo das AfD-Treffen stattfand, Zufahrtswege zu blockieren. Dazu hatten sie sich auf wichtigen Straßenkreuzungen versammelt. Da einige Delegierte wegen der Proteste Probleme hatten, zu dem mit Stacheldraht gesicherten Veranstaltungsort zu gelangen, begann der Parteitag verspätet.

Wie die Polizei mitteilte, wurde unter anderem ein Beamter durch einen Flaschenwurf an der Hand verletzt. Ein anderer wurde von einem Steinwurf am Helm getroffen, blieb aber unverletzt. Ein Demonstrant, der sich mit einem anderen an einer Metallpyramide festgekettet hatte, brach sich nach Polizeiangaben das Bein und kam ins Krankenhaus. Auch der AfD-Bundestagsabgeordnete Kay Gottschalk sagte, er sei von Demonstranten an der Hand verletzt worden.

Davon abgesehen blieb es bis auf kleinere Rangeleien bei den Protesten weitgehend friedlich. Demonstranten kritisierten allerdings den Wasserwerfereinsatz bei Temperaturen um den Gefrierpunkt. Das setze die Gesundheit vieler Teilnehmer aufs Spiel.