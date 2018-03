vor 6 Stunden AFP Berlin Gabriels Rückzugsankündigung im Wortlaut

In einem ungewöhnlichen Schritt hat Sigmar Gabriel seinen Abgang von der politische verkündet: Über den Kurzbotschaftendienst Twitter erklärte der langjährige Minister und frühere SPD-Chef, dass er dem neuen Kabinett nicht mehr angehören wird und auch keine anderen Spitzenjobs in der Partei übernehmen will. Seine Erklärung im Wortlaut: