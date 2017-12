Bildung Fünf Tipps für Eltern: Wie Sie Ihre Kinder beim Lesen lernen unterstützen können

Fast jeder fünfte Viertklässler in Deutschland kann nicht richtig lesen. Das zeigt die neue Internationale Grundschul-Lese-Untersuchung (IGLU). Fünf Tipps, wie Eltern ihrem Nachwuchs beim Lesen lernen unter die Arme greifen können.

Immer mehr Kinder in Deutschland können beim Verlassen der Grundschule nicht richtig lesen. Im internationalen Vergleich ist Deutschland bei der Leseleistung der Grundschüler abgesunken. Auch etwas weniger Kinder als vor einigen Jahren haben Spaß am Lesen. Das zeigt die am Dienstag in Berlin vorgestellte Internationale Grundschul-Lese-Untersuchung (IGLU).

Lesen ist ein hochkomplexer Vorgang und für viele Kinder alles andere als einfach. Buchstaben werden zu Lauten, die werden zu Wörtern, und daraus entsteht schließlich eine Geschichte. Eltern können ihren Nachwuchs aber dabei unterstützen - nicht nur ganz zu Anfang, sondern mit diesen Tipps sogar bis zum Ende der Grundschulzeit: