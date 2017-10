Oslo Friedensnobelpreis geht an Anti-Atomwaffenbewegung Ican

Friedensnobelpreis geht an Anti-Atomwaffenbewegung Ican

Vor dem Hintergrund der Konflikte um den Iran und Nordkorea erhält in diesem Jahr die Internationale Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen (Ican) den Friedensnobelpreis.

Die Organisation werde für ihren Kampf für eine atomwaffenfreie Welt gewürdigt, teilte das Nobelpreis-Komitee am Freitag in Oslo mit. Ican hatte sich maßgeblich für das von 122 UN-Staaten verabschiedete Verbot von Atomwaffen eingesetzt. Die Bundesregierung betonte die „Notwendigkeit einer nuklearen Abschreckung“.

„Wir leben in einer Welt, in der das Risiko, dass Atomwaffen eingesetzt werden, so groß ist wie schon lange nicht mehr“, sagte die Vorsitzende des Nobelpreis-Komitees, Berit Reiss-Andersen. „Einige Staaten modernisieren ihre nuklearen Arsenale, und die Gefahr, dass sich weitere Länder Atomwaffen beschaffen, ist real, wie es Nordkorea zeigt.“

Aufruf an alle Atommächte

Ican erhalte die Auszeichnung für ihre Arbeit, mit der sie auf die „katastrophalen humanitären Folgen“ von Atomwaffen aufmerksam mache und für ihre „bahnbrechenden Bemühungen“, ein Verbot solcher Waffen auf Basis eines Vertrags zu erreichen. Der diesjährige Friedensnobelpreis sei auch ein Aufruf an alle Atommächte, „ernsthafte Verhandlungen mit dem Ziel einer schrittweisen, ausgewogenen und sorgfältig überprüften Vernichtung der fast 15.000 Atomwaffen in der Welt zu beginnen“, sagte Reiss-Andersen.

Die Ican-Vorsitzende Beatrice Fihn bezeichnete die Auszeichnung als „große Ehre“ und rief zur nuklearen Abrüstung auf. Angesichts der „großen Spannungen in der Welt“ sei „jetzt der geeignete Moment, dass die Nationen unmissverständlich Nein zu Atomwaffen sagen“, erklärte sie am Sitz der Organisation in Genf.

Sascha Hach, Vorstandsmitglied der deutschen Ican-Sektion, erklärte, seine Organisation freue sich „über diese hohe Auszeichnung und den Rückenwind, den wir dadurch für ein Atomwaffenverbot erhalten“. „Wir fordern die Bundesregierung auf, dem Vertrag beizutreten.“

Ican war im Jahr 2007 am Rande einer Konferenz zum Atomwaffensperrvertrag in Wien von mehr als 300 Nichtregierungsorganisationen gegründet worden. Sie setzte sich unter anderem für das Verbot von Atomwaffen ein, das am 7. Juli von 122 UN-Mitgliedstaaten beschlossen worden war.

Die Bundesregierung gratuliert

Kritiker sehen die Vereinbarung als symbolisch an, weil die Atommächte sie nicht unterzeichnet haben. Atomkraftgegner hatten den Vertrag dagegen als „historisch“ bezeichnet. Er verbietet erstmals die Entwicklung und Lagerung von Atomwaffen und untersagt auch bereits die Drohung mit einem Atomschlag. Deutschland hatte nicht an den Verhandlungen über den Vertrag teilgenommen.

Die Bundesregierung gratulierte der Organisation zum Nobelpreis. „Die Bundesregierung unterstützt das Ziel einer Welt ohne Atomwaffen“, sagte Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer. „Wir müssen allerdings auch erkennen, dass Atomwaffen von einigen Staaten als Mittel für eine militärische Auseinandersetzung betrachtet werden. Insofern besteht die Notwendigkeit einer nuklearen Abschreckung fort.“

Die Partei- und Fraktionsspitzen der Grünen forderten die Bundesregierung auf, dem UN-Verbot von Atomwaffen zuzustimmen. „Die Gefahr eines Atomkrieges ist so groß wie lange nicht mehr.“ Eine UN-Sprecherin in Genf nannte die Vergabe des Preises ein „gutes Omen“ dafür, dass weitere Staaten den Vertrag unterzeichnen und dieser schließlich ratifiziert werde. Derzeit sind neun Staaten im Besitz von Atomsprengköpfen: die USA, Russland, Großbritannien, Frankreich, Indien, Pakistan, China, Nordkorea sowie Israel.

Nach mehreren nordkoreanischen Atomwaffen- und Raketentests war in den vergangenen Monaten die Sorge vor einem Atomkonflikt gestiegen. US-Präsident Donald Trump hatte Nordkorea Ende September mit „völliger Zerstörung“ gedroht. Außerdem ist Trump ein Gegner des Nuklearabkommens, das die fünf UN-Vetomächte und Deutschland 2015 mit dem Iran abgeschlossen hatten. Diplomaten fürchten eine Abkehr der USA von dem Abkommen.

Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini, die wegen ihrer Beteiligung am Atomdeal mit dem Iran selbst für den Friedensnobelpreis gehandelt worden war, begrüßte die Auszeichnung für Ican. „Wir teilen ein starkes Engagement, das Ziel einer atomwaffenfreien Welt zu erreichen“.

