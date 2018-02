Umwelt Fragen zum Fahrverbot-Urteil: Diese acht Dinge müssen Dieselfahrer jetzt wissen

Der Ruf des Diesels leidet seit Jahren – und nun drohen Dieselfahrern auch noch Einschränkungen in deutschen Innenstädten. Ein Urteil in Leipzig bestätigt: Fahrverbote sind erlaubt, wenn die Luft sonst nicht sauber wird. Und nun? Unser Wissenschaftsredakteur Alexander Michel beantwortet die wichtigsten Fragen.

Nach der Niederlage des Landes Baden-Württemberg vor dem Bundesverwaltungsgericht könnte es zum Jahresende erste Diesel-Fahrverbote in Stuttgart geben. Ob das auch in anderen Städten der Fall sein wird, ist dagegen offen.

Was haben die Richter geurteilt? Kommunen dürfen schon jetzt eigenmächtig und ohne bundeseinheitliche Regelung (blaue Plakette) Fahrverbote erlassen. Diese sind aber nur dann zulässig, wenn man nicht auch auf andere Art die Luft sauberer bekommt.

Was heißt das für die Kommunen? Konkret ging es nur um Stuttgart und Düsseldorf. Hier müssen die Luftreinhaltepläne nun so geändert werden, dass die Stickoxid-Grenzwerte schnellstens eingehalten werden. Für Stuttgart bedeutet das: Es wird eine nach Phasen gestaffelte Einführung von Fahrverboten geprüft. Außerdem wird es für Handwerker Ausnahmen geben.

Ich kann also mit meinem Diesel bald nicht mehr nach Stuttgart fahren? Zunächst gilt das nur für Euro-4- und ältere Fahrzeuge. Vorher muss das Regierungspräsidium für Fahrverbote aber Regeln schaffen und an betreffenden Straßen – etwa im Talkessel an der B14 – Schilder aufstellen. Das kann einige Monate dauern. Fahrzeuge mit Euro-5-Norm dürfen frühestens ab September 2019 mit einem Verbot belegt werden, wenn die Euro-6-Norm vier Jahre gilt. Es gibt aber einen Ausweg: Können Stuttgart und Düsseldorf nachweisen, dass sich die Qualität der Luft verbessert hat, können sie Fahrverbote vermeiden. Insgesamt drängen die Richter auf die Verhältnismäßigkeit von Fahrverboten. Dass also ganz Stuttgart keine älteren Diesel mehr einfahren lässt, ist so gut wie ausgeschlossen.

Ist denn die Luft schon sauberer geworden? Die neueste Diesel-Generation ist sauberer, die Städte tun schon einiges für ihre Luft, Updates verbessern die Abgasreinigung von Millionen Autos, und der Diesel-Anteil bei Neuwagen-Käufen ist deutlich zurückgegangen. All das zeigt Wirkung. An vielen Messstationen sind die Stickoxid-Werte 2017 deutlich niedriger ausgefallen als 2016.

Können andere Städte jetzt einfach Fahrverbote aussprechen? Nein. Städte wie Herrenberg und Reutlingen, die Verbote erwogen haben, müssen erst andere Luftreinhalte-Ideen prüfen, bevor sie erste Fahrverbote aussprechen dürfen. Das ist aber nach Meinung von Experten noch sehr abstrakt. Eine Stadt wird Diesel auch nicht gänzlich aussperren. Fahrverbote, wenn sie kommen, werden zeitlich auf bestimmte Strecken und Stadtzonen begrenzt sein.

Soll ich meinen alten Diesel jetzt verkaufen? Experten raten von Angstverkäufen ab. Wer Innenstädte meidet, kann auch mit einem alten Diesel auskommen. Allerdings sind die Preise für gebrauchte Diesel schon deutlich gesunken. Das könnte sich fortsetzen, wenn viele Kommunen – bisher werden 70 Namen genannt – Fahrverbote einführen sollten. Wer sich jetzt beim Händler vom alten Wagen trennt und einen neuen kauft, kann eine vierstellige Prämie einstreichen.

Kann sich ein Diesel-Fahrer gegen ein Fahrverbot wehren? Im Prinzip nein. Die Stiftung Warentest rät, im Fall von Fahrverbot bei den Behörden nachzufragen, sollte er auf sein Auto angewiesen bleiben. Eventuell könne es eine Ausnahme geben oder es werde eine Übergangsfrist eingeräumt.

Kann man die Verbote kontrollieren? Nein, wenn die blaue Plakette nicht kommt. Die Gewerkschaft der Polizei in Baden-Württemberg erachtet das als personell nicht machbar.