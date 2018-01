vor 7 Stunden Martin Ferber Exklusiv Politik Fazit des Parteitags: Die Grünen erfinden sich neu

Auf ihrem Parteitag in Hannover haben die Grünen mit lang gepflegten Tabus. Es war Zeit dafür. Denn längst sind sie die Scharnier-Partei in der Mitte. In der Opposition haben sie jetzt Zeit, die Weichen neu zu stellen und bei der nächsten Bundestagswahl vielleicht über acht Prozent hinauszukommen.